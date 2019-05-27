ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
28.05.2019

В Бурятии открыли первый в России шаманский храм

Бурятия, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 26 мая открыли первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон», или «Дворец Неба». Об этом сообщается на странице организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте».

– Тэнгэрианский храм станет сакральным местом возрождения древнейшей веры поклонения Вечному синему небу, хранителем истории, духовности, куда любой сможет прийти помолиться, обратиться за помощью. Дворец неба, где будут возведены статуи величайших богов Арын 13 Ноед (13 Северных Богов) – покровителей жителей Сибири и Дальнего Востока, станет центром защиты природы, священного Байкала. В храме будут расположены музей артефактов и архив родословных, – рассказали в организации.

Фото из соцсетей

Храм находится на территории шаманского центра «Тэнгэри» в Улан-Удэ по улице Барнаульская, 164а. Он возведён по традициям кочевых народов, в виде восьмиугольной юрты с куполом небесного цвета. Основные этапы строительства прошли благодаря благотворительной помощи и бюджетной поддержке.

Сейчас ведутся работы по возведению алтаря, статуй божеств Арын 13 Ноед, Сэргэ, Сулдэ.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
В Бурятии открыли первый в России шаманский храм28.05.2019
2019-05-28-05-25-46
Бурятия, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 26 мая открыли первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон», или «Дворец Неба». Об этом сообщается на странице организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте».
Пенсионерка из Бурятии покорила Эверест28.05.2019
2019-05-28-05-08-36
Бурятия, Непал, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Бурятии Людмила Исакова покорила Эверест в 59 лет. Об этом сообщается на странице Центра молодёжного туризма «Байкал» в соцсети «ВКонтакте».
День пограничника отметили в Иркутске28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 27 мая состоялась культурно-патриотическая акция «Боевой расчет».
Подопечных Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, научили прыжкам на батуте в Иркутске28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня защиты детей прыжкам на батуте научили 12 воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска» в возрасте от семи до 10 лет.
Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? 27.05.2019
2019-05-27-19-54-00
Интернет, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? Первым шагом на пути к торговле является тщательное изучение валютного рынка Форекс и принципов работы на нём. Специалисты рекомендуют новичкам записаться на платные или бесплатные тематические семинары, а также дополнительно заняться самостоятельным изучением информации.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
На иркутский тату-фестиваль соберутся мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 7 по 9 июня 2019 года будет проходить международный фестиваль «БайкалТатуФест». На мероприятие приедут мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ. Об этом сообщают организаторы.
Курица, яйца, колбаса – россияне рассказали, что едят в поездах28.05.2019
Интернет, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты проанализировали, чем российские путешественники предпочитают питаться в поездах, и тем самым лишний раз доказали, что в каждой шутке действительно есть доля правды, сообщают argumenti.ru.
Жители Иркутской области высадили около шести тысяч деревьев27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во время акции «Посади дерево – подари планете жизнь» жители региона высадили 5,8 тысяч саженцев. Об этом сообщают организаторы.
Трое жителей Иркутской области подцепили клещевой энцефалит27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей за медпомощью обратились больше 3,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов насекомых. Из них 842 – это дети. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В карнавальном шествии к 68-летию Ангарска приняли участие рекордное количество горожан27.05.2019
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Карнавальным шествием «Весь мир – театр, а мы – актеры» отметили 25 мая ангарчане день рождения города.
В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019»27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019». Фестиваль тюнинга пройдет 1 и 2 июня на территории музейного комплекса ретро-техники. Об этом сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.
В Иркутске на первом фестивале байкальских бууз слепили около 1,5 тысяч поз27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая прошёл первый фестиваль байкальских бууз. Его посетили около 300 человек, сообщают организаторы.
Сергея Левченко госпитализировали из-за боли в спине27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В иркутской зоогалерее кошка выкормила раненого бельчонка27.05.2019
2019-05-27-05-49-20
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее кошка выкормила раненого бельчонка. Об этом пишет на официальной странице в соцсетях директор учреждения Людмила Ивушкина.
УФССП: в Иркутской области злостные алиментщики молодеют27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области средний возраст злостных алиментщиков становится моложе.
Занятия по тушению пожаров прошли для волонтеров Иркутской области27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Занятия по тушению пожаров прошли для волонтеров Иркутской области на Иркутской базе авиационной охраны лесов. В них принял участие председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол.
Жители Черемхово высадили около 30 кустарников черёмухи27.05.2019
Черемхово, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово в сквере «Любовь и голуби» горожане высадили около 30 кустарников черёмухи. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
В Ангарске вслед за Иркутском решили установить свое колесо обозрения27.05.2019
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске вслед за Иркутском решили установить свое колесо обозрения. Аттракцион появится в парке имени 10-летия Ангарска.
Знаком «Горячее сердце» награждены трое жителей Иркутской области27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил знак «Горячее сердце» людям, показавшим примеры мужества и неравнодушия.
Иркутян приглашают на инклюзивный фестиваль в Иркутский зоосад27.05.2019
2019-05-26-22-05-05
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 27 мая с 12:00 до 18:00 пройдет благотворительный праздник – инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».
Где читать свежие новости forex? 26.05.2019
----forex-
Интернет, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - Для того, чтобы трейдер успешно работал на рынке Форекс и получал при этом прибыль, ему необходимо быть не только активным и целеустремленным, но и информационно подкованным. Ведь новости это двигатель рыночных отношений на Форексе. Именно они создают волатильность, благодаря которой цена на активы изменяется и участники торгом имеют возможность получить или не получить прибыль. Особенно новости важны для тех, кто ориентирован на краткосрочные сделки.
Современные отели: необычное шоколадное предложение и возможности развития с помощью автоматизации управления 26.05.2019
Российская Федерация, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - О необычных отелях, располагающихся то на дереве, то в заброшенном храме, то под землей, то на теплоходе слышали многие. Как и про разные материалы исполнения подобных заведений сферы гостеприимства. Например, всем известны временные проекты - отели изо льда.
Ученые-химики и врачи-наркологи рассказали студентам иркутских ссузов о вреде наркотических средств26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Антинаркотическая комиссия при администрации Иркутска организует и проводит комплекс мероприятий, целью которого являются популяризация здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, развития социальной ответственности.
Более 30 мероприятий проходят в Иркутской области в честь 80-летия окончания боев на Халхин-Голе26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, прошло в правительстве Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.
Более двух тысяч иркутян приняли участие в городском велопараде26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая.
Иркутские волонтерские организации приглашают к участию в конкурсе «Доброволец России»26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России приглашает иркутские волонтерские организации принять участие в ежегодном конкурсе «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня».
В Иркутске определены полуфиналисты Байкальской лиги КВН 2019 года25.05.2019
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны названия команд-полуфиналистов одиннадцатого сезона Байкальской лиги КВН. Серия игр этапа четвертьфинала завершилась в Иркутске.
В Иркутской области работает горячая линия «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!»25.05.2019
Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организует работу горячей линии «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!».
Более 135 тонн макулатуры собрали участники конкурса «Скажи мусору нет» в Иркутской области25.05.2019
Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 135 тонн макулатуры собрали в Иркутской области участники конкурса «Скажи мусору нет».
Мир азарта: особенности Азино и перенасыщенный азиатский рынок гемблинга 24.05.2019
Интернет, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пока в Японии строится целая казино-индустрия, пока азиатский рынок показывает такие результаты, что эксперты говорят о его перенасыщенности, на просторах отечественных сетевых казино всё спокойно. Сетевое заведение Азино, которое располагается по ссылке azino777-mob.com, готово предоставить клиентам привычный ассортимент азартных развлечений.
В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.
Более 30 студентов Иркутского авиационного техникума приняли участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Центром СПИД 22 мая для студентов Иркутского авиационного техникума организована и проведена акция по профилактике ВИЧ-инфекции.
Около двух тысяч человек планируют привлечь в студотряды Иркутской области24.05.2019
2019-05-24-04-57-20
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в студенческие отряды Иркутской области планируется привлечь около двух тысяч человек. В прошлом году их было чуть больше 1,8 тысяч. Об этом 24 мая на пресс-конференции сообщил командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи Руслан Манатов.
Виды и особенности ипотеки в 2019 году 23.05.2019
-----2019--
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ипотека — вид залогового кредитования, когда приобретаемую недвижимость закладывают банку до исполнения обязательств по ипотечному договору. Если заемщик перестает платить, он теряет право собственности, которое передают кредитному органу. Затем недвижимость уходит с молотка. Однако прекращение внесения платежей по ипотеке — часто результат незнания особенностей этого вида кредита. Поэтому мы разберем все тонкости ипотечного кредита, а рассчитать ипотеку вы сможете на удобном калькуляторе: чтобы точно знать — вплоть до копейки — сколько вы должны банку и когда обязаны погасить ипотеку без кредитной кабалы.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске