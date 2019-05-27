В Бурятии открыли первый в России шаманский храм

Бурятия, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 26 мая открыли первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон», или «Дворец Неба». Об этом сообщается на странице организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте» .

– Тэнгэрианский храм станет сакральным местом возрождения древнейшей веры поклонения Вечному синему небу, хранителем истории, духовности, куда любой сможет прийти помолиться, обратиться за помощью. Дворец неба, где будут возведены статуи величайших богов Арын 13 Ноед (13 Северных Богов) – покровителей жителей Сибири и Дальнего Востока, станет центром защиты природы, священного Байкала. В храме будут расположены музей артефактов и архив родословных, – рассказали в организации.

Фото из соцсетей

Храм находится на территории шаманского центра «Тэнгэри» в Улан-Удэ по улице Барнаульская, 164а. Он возведён по традициям кочевых народов, в виде восьмиугольной юрты с куполом небесного цвета. Основные этапы строительства прошли благодаря благотворительной помощи и бюджетной поддержке.

Сейчас ведутся работы по возведению алтаря, статуй божеств Арын 13 Ноед, Сэргэ, Сулдэ.