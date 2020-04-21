|Общество
|22.04.2020
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В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса
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Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет
Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1441 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 152 тысяч квадратных метров.
Завершили лечение и выписались из больницы 49 человек. Два пациента скончались. В стационарах продолжают оказывать помощь 111 людям. Среди госпитализированных – 10 детей, их состояние удовлетворительное. В реанимации сейчас находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.
Также
Для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе. Сообщается, что организация платного обследования не повлияет на скорость выявления больных, а бюджетные средства не будут задействовать в закупке тестов для платного обследования.
– Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, так же необходимо оставаться дома и вызывать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых. У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем, – сообщила министр.
Стоимость тестирования – 979 рублей при средней цене в стране 1200 рублей.
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