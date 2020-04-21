В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса

Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на оперативный штаб. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1441 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 152 тысяч квадратных метров. Завершили лечение и выписались из больницы 49 человек. Два пациента скончались. В стационарах продолжают оказывать помощь 111 людям. Среди госпитализированных – 10 детей, их состояние удовлетворительное. В реанимации сейчас находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ. Также Восток-Телеинформ сообщает , что в Бурятии организуют платное тестирование на коронавирус для всех желающих. Лабораторные исследования будут проводить на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова особо отметила, что платные анализы будут проводиться только здоровым гражданам без анамнеза: которые не были в контакте с заболевшими и не посещали территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе. Сообщается, что организация платного обследования не повлияет на скорость выявления больных, а бюджетные средства не будут задействовать в закупке тестов для платного обследования. – Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, так же необходимо оставаться дома и вызывать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых. У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем, – сообщила министр. Стоимость тестирования – 979 рублей при средней цене в стране 1200 рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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