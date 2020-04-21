ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Общество
22.04.2020

В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса

Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на оперативный штаб.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1441 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 152 тысяч квадратных метров.

Завершили лечение и выписались из больницы 49 человек. Два пациента скончались. В стационарах продолжают оказывать помощь 111 людям. Среди госпитализированных – 10 детей, их состояние удовлетворительное. В реанимации сейчас находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

Также Восток-Телеинформ сообщает, что в Бурятии организуют платное тестирование на коронавирус для всех желающих. Лабораторные исследования будут проводить на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова особо отметила, что платные анализы будут проводиться только здоровым гражданам без анамнеза: которые не были в контакте с заболевшими и не посещали территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе. Сообщается, что организация платного обследования не повлияет на скорость выявления больных, а бюджетные средства не будут задействовать в закупке тестов для платного обследования.

– Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, так же необходимо оставаться дома и вызывать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых.  У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем, – сообщила министр.

Стоимость тестирования – 979 рублей при средней цене в стране 1200 рублей.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
«Бессмертный полк» в Иркутской области из-за коронавируса переведут в онлайн22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале мая начнёт работу онлайн-фотовыставка, посвящённая народному шествию «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса22.04.2020
Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на оперативный штаб.
Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают школьники22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают льготные категории школьников города. Департамент образования проконтролировал качество недельных продуктовых наборов по составу, а также сроки годности, отмечает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области свыше 1200 нарушителей самоизоляции будут привлечены к ответственности22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала действия в Иркутской области ограничительных мер сотрудники ОВД составили 1197 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 135 материалов находятся на рассмотрении в других уполномоченных органах.
В Иркутской зоогалерее самка тукана спустя несколько лет обрела пару22.04.2020
2020-04-22-07-47-09
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской зоогалерее появился новый питомец. Самец черноклювого тукана приехал в столицу региона вместе с передвижным зоопарком с севера области. Пост об этом опубликован на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Семья мэра Усть-Кута деньгами поддержала медработников города22.04.2020
Усть-Кут, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья главы Усть-Кута Александра Душина перечислила на счета благотворительного фонда «Отечество» 450 тысяч рублей. Деньги направлены на выплаты медикам города и уже сегодня 90 врачей получили от фонда по пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Юрий Смирнов: неизвестная иркутская улица памяти забытого героя22.04.2020
2020-04-22-05-31-03
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском округе Иркутска есть улица Юрия Смирнова. Названа она в память солдата, зверски замученного фашистами, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие уже забыли это имя, но иркутская школьница решила провести свое исследование, чтобы сберечь память героя. Подробности - в материале Телеинформа, подготовленном в рамках проекта "Улицы имени Победы".
Власти: жалобы жителей Маркова на некачественные продукты в сухпайке не подтвердились22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Факты, указанные в обращении жительницы посёлка Маркова Иркутского района по поводу некачественных продуктах в сухпайке, не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Торговля валютой: что нужно знать22.04.2020
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Торговля валютой осуществляется в основном на валютных рынках. Эта сфера законодательно регулируется и контролируется. Здесь ведется жестокая борьба за прибыль. Когда продавцы валюты, которые именуются «быки» стремятся повысить стоимость валюты, а покупатели «медведи» делают все, чтобы добиться снижения курса. В этом противостоянии не бывает компромисса, выигрывает только один.
Мир киберспорта: какое видео смотрят граждане, киберсфера интересует БК GGbet, голосование в Forbes 22.04.2020
---------ggbet---forbes-
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Что смотрят люди в условиях самоизоляции? Предпочтения выяснил «Яндекс». Как оказалось, больше всего есть у граждан сейчас упор на видео. Количество просмотров на «Яндексе» увеличилось почти вполовину. Интересуют людей сериалы и фильмы, также вниманием пользуется и новостной контент. Что касается киберспортивных роликов, тут лидерство за блогерами, стримящими игры в GTA и Minecraft. Есть информация еще по концертам и музыкальным клипам, число их просмотров увеличилось на 15%. А в 10 раз чаще стали смотреть граждане видео образовательного характера.
Иркутский конный «Фонд Тихомировых» просит помощи22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Фонд Тихомировых», который занимается развитием конного спорта в Иркутской области, из-за отмены платных услуг, прекращённых на фоне распространения коронавируса, оказался в сложной финансовой ситуации. В организации просят помощи от жителей региона, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
В Иркутском районе спасли лося, оказавшегося на ледяном острове22.04.2020
2020-04-22-03-54-35
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На тонкий лёд одного из заливов по Байкальскому тракту 21 апреля забрёл лось. Его вытащили с помощью сотрудников МЧС, лесничества и питомника К-9. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
Жители Иркутского района пожаловались Александру Якубовскому на некачественные сухпайки для школьников22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский направил обращение прокурору Иркутской области с просьбой разобраться по факту обеспечения школьников Иркутского района некачественными продуктовыми наборами.
В Иркутской области к утру 22 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом22.04.2020
-22-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 22 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Теперь число официально подтвержденных заболевших достигло 79 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Иркутскстат: к началу 2020 года жителей Приангарья стало меньше на 6570 человек22.04.2020
-2020-6570-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За 2019 год число жителей Приангарья сократилось на 6570 человек (0,3%). На начало 2020 года в Приангарье насчитывалось 2 млн 391 тысяча 193 человека, из них 21,9% – в сельской местности (годом ранее – 21,3%), сообщает Иркутскстат.
Блендеры: 6 популярных моделей21.04.2020
-6--
Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Блендер – очень полезное устройство на любой кухне. С его помощью можно не только пюрировать, но и измельчать, взбивать и перемешивать продукты. Всё, от пирогов до салатов, станет проще в приготовлении.
Рекомендации по выбору детского батута: 5 ценных советов от специалистов 21.04.2020
-5-
Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Батут – не только веселое развлечение, но также возможность для детей укрепить сердце, развить вестибулярный аппарат, повысить выносливость и улучшить эмоциональное состояние. Для того чтобы изделие приносило только пользу, оно должно быть комфортным и безопасным. Как выбрать именно такой вариант? Далее – 5 важных правил для удачной покупки. На днях специалисты сервиса rankquality.com представили рейтинг лучших батутов, рекомендуем посмотреть и выбрать самую надежную модель.
Сфера азарта: Страны начали ослаблять ограничения, выходя из карантина и новости киберспортивного сегмента21.04.2020
2020-04-21-10-43-11
Интернет, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пандемия COVID-19 привела к закрытию всех наземных букмекерских контор, но постепенно страны Европы начинают выходить из строгих условий карантина. В Чехии и Австрии планируют ослабить ограничения и даже возобновить спортивные соревнования. Чешские футболисты с 20 апреля начинают тренировки, таким образом футбольные сезоны будут возобновлены в начале июня. Министр здравоохранения страны Адам Войтех заверил, что первое время игры пройдут с пустыми трибунами и болельщикам запретят присутствовать на играх. В Австрии спортсмены начнут тренироваться со следующей недели и восстановление матчей возможно уже с мая. Для контроля заболеваемости футбольные клубы обязали проводить тесты на коронавирус за два дня до игры.
Как извлечь пользу из самоизоляции 21.04.2020
Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Несколько недель дома, без особой возможности выйти на улицу, могут оказаться пыткой, если не подойти к вопросу грамотно.
В Иркутской области 12 из 75 заразившихся коронавирусом – дети21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 из 75 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано у детей до 17 лет – по одному ребенку в возрасте трех и семи месяцев, двух, четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет, по два ребенка в возрасте 11 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Приангарье по данным полиции за 10 дней зарегистрировано около 500 нарушений правил самоизоляции детьми21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские совместно с комиссией ПДН привлекли к ответственности 407 родителей, допустивших нарушение самоизоляции своих детей по статье 20.6.1 «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 84 подростка в возрасте от 16 до 18 лет будут отвечать перед законом самостоятельно.
Правовая «горячая линия» волонтерского центра оказывает помощь жителям Приангарья21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе волонтерского центра «Единой России» работает горячая линия правовой помощи жителям Приангарья. Волонтеры-юристы ежедневно консультируют граждан и предпринимателей по самым разным правовым вопросам. Юридическую консультацию получили уже 59 человек.
Многодетные и малообеспеченные семьи Приангарья жалуются на качество сухих пайков, выдаваемых школьникам21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам Иркутской области поручено оперативно отреагировать на жалобы жителей на качество сухих пайков. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 21 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Приангарье за неделю утроилось количество обращений по поводу клещей21.04.2020
2020-04-21-08-08-36
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 327 обращений, в 102 случаях паразитов сняли с детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Артем Лобков предложил в дальнейшем окончательно разрешить инвалидам дистанционное переосвидетельствование21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» и Минтруд РФ упростили правила прохождения инвалидами медико-социальной экспертизы. Жителям Приангарья не нужно выходить из дома, подвергая опасности собственное здоровье и здоровье близких, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
День Победы в Приангарье отметят акциями без массового скопления людей21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Победы 9 мая будут проведены акции без массового скопления людей. Города и поселки празднично украсят. На улицах и по радио будет звучать музыка военных лет. Желающим возложить цветы к памятникам Победы нужно будет соблюдать требования безопасности – выдерживать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.
На 21 апреля в Приангарье подтвержден коронавирус у 75 человек, 13 вылечились21.04.2020
-21-75-
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 21 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 75 человек. Скончались три человека с таким диагнозом, количество вылечившихся увеличилось до 13. Остальные, по данным оперштаба, госпитализированы.
Сергей Сокол поздравил муниципальных служащих Приангарья с профессиональным праздником21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь ИРО партии «Единая Россия» Сергей Сокол поздравил муниципальных служащих Иркутской области с Днем местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со своими дочерними компаниями он разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений.
Учебным заведениям Приангарья предлагают поучаствовать в экомарафоне «Пока сижу дома»21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Присоединиться к трехнедельному марафону «Пока сижу дома» предлагает образовательным организациям Иркутской области благотворительный фонд «Подари планете жизнь».
Академик РАН: для завершения пандемии коронавирусом должно переболеть большинство населения21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия может пойти на спад при одном условии: когда будут инфицированы 70-80 процентов популяции. Иначе мир ждет вторая волна эпидемии коронавируса, пишут argumenti.ru.
Акция #ОставайсяДонором проходит в Приангарье20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединилась к трехдневному марафону #ОставайсяДонором, который проходит по всей России с 20 по 22 апреля.
Более 1000 нарушителей самоизоляции в Приангарье привлекут к ответственности20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 1000 нарушителей самоизоляции в Иркутской области будут привлечены к ответственности.
Сергей Сокол: Волонтерский центр продолжит работу, пока хотя бы у одного жителя области будет потребность в нашей помощи20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.
Эксперты рассказали, на какие виды спорта делается больше всего ставок 20.04.2020
2020-04-20-07-21-18
Российская Федерация, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы интерес к ставкам на спорт неуклонно растет во всем мире в целом и в России в частности. Впрочем, в нашей стране еще достаточно высока доля новичков в этой сфере, а вот настоящих экспертов, капперов (подробнее на https://www.kapper-obzor.ru/) и надежных букмекерских контор – не так много, как на западе, например. Между тем, грамотный подход к игре на ставках может сделать это занятие не просто азартным развлечением, но и стабильной доходной статьей в бюджете.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске