В Бурятии появилась аллея с изображениями мамонтов и динозавров

Бурятия, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии открыли аллею «Легенды Северного Байкала». Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В Северо-Байкальском районе обнаружено более 50 памятников археологии, которые несут следы остатков человеческой деятельности, называемые стоянками, поселениями, городищами или могильниками.

Однако создатели аллеи не претендовали на историческую, археологическую или палеонтологическую достоверность и представили среди экспонатов изображения возможно обитавших в Бурятии динозавров и мамонтов. Экспозиция рассчитана на туристов, чей поток в район растет с каждым годом.

– Памятник отходам жизнедеятельности мамонта запомнится точно на всю жизнь. Можно всех сюда везти – никто это не забудет никогда, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.