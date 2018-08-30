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31.08.2018

В Бурятии проверят информацию о «пыточной» в ИК-2 в Улан-Удэ

Бурятия, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Волна скандалов, связанных с издевательствами над заключёнными в российских колониях, докатилась и до Байкальского региона. В Бурятии уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова заявила, что ей сообщили о камере для пыток в ИК-2 Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, о «пыточной» ей стало известно от сотрудника колонии во время внепланового посещения учреждения. Она якобы располагается в Едином помещении камерного типа (ЕКПТ).

– В ЕПКТ содержатся злостные нарушители из исправительных колоний №1, № 8, № 2. Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение шесть месяцев, – объясняется в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Одна их камер пустовала и на вопрос правозащитников, для чего она используется, сотрудник колонии ответил, что это помещение для пыток. Все обстоятельства у него не удалось уточнить, поскольку по неизвестным причинам мужчина не продолжил участие в обходе колонии. Заместитель начальника колонии сообщил, что возможно он находится в отпуске. Иные присутствующие сотрудники выразили мнение о шутливом характере заявления о наличии камеры для пыток, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Для проведения проверки по этому заявлению информация направлена в специализированную прокуратуру и руководству УФСИН по республике Бурятия.

Напомним, сейчас расследуется громкое уголовное дело по факту пыток в колонии в Ярославле. Оно было возбуждено после того, как СМИ опубликовали видео издевательств. По уголовному делу были здержаны несколько человек.

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