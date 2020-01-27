В Бурятии с подозрением на коронавирус госпитализирован уроженец Забайкалья

Бурятия, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализирован 36-летний уроженец Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по Азии и в Бурятии был проездом, сообщают РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.

– Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января, – сообщили в Минздраве Бурятии. – В настоящее время его состояние улучшилось, средней степени тяжести.

Напомним, 24 января в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован житель КНР, прибывший поездом из Пекина. Однако диагноз не подтвердился. Также на особом контроле стоят пять студентов из Китая, обучающиеся в Байкальском государственном университете. Ректорат БГУ напрямую обратился к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимиру Хабудаеву. В итоге у них был диагностирован вирус гриппа А.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.