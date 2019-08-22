В Черемхово 24 августа черемуховым фестивалем отметят День города

Черемхово, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 24 августа первым черемуховым фестивалем отметят День города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Торжественное открытие состоится в 13:00 на театральной площади города. В рамках фестиваля пройдут: фотоконкурс «Черемуховый город», конкурс рукодельниц «Черемуховое настроение», конкурс кулинарного мастерства «Черемуховое ассорти» и конкурс «Черемховская коса – всему городу краса». Также будет организована традиционная для города выставка голубей. Организаторы готовят для участников и гостей фестиваля праздничную концертную программу.

Под занавес фестиваля на театральной площади приготовят огромный черемуховый пирог, размеры которого зафиксируют, чтобы внести их в Книгу рекордов Иркутской области.

В фестивале примут участие 300 представителей из восьми муниципальных образований Иркутской области. Все участники конкурсов получат благодарственные письма, победители – памятные подарки и сувениры.

А на площади Ленина в субботу, 24 августа, состоится праздничный концерт. На нем выступят группа Фактор-2, Пицца и популярная исполнительница шансона Афина. Также приедут гости из Иркутска: дуэт баянистов «Кара Басс» и ансамбль «Красная Горка». Концерт начнется в 18:00.

Администрация города обещает, если будет плохая погода, зрителям бесплатно раздадут дождевики.

Завершится День города праздничным салютом в 23:20.