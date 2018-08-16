ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
17.08.2018

В Черемхово День города отметят концертом Сергея Любавина и Александра Шевченко

Черемхово, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 25 августа отметят День города. Перед горожанами выступят звёзды российской эстрады Сергей Любавин и Александр Шевченко, сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничный концерт под открытым небом начнётся в 19-30. Кульминацией Дня города станет салют в 23.00. В этот же день в 14.00 в парке можно будет увидеть театрализованную реконструкцию исторических событий «Здесь душа, и жизненные силы, и исток, и русло бытия».

В воскресенье, 26 августа, на стадионе Шахтер пройдут турниры по баскетболу, волейболу, шахматам, говорят в администрации Чермехово.

Также 17 августа в Черемхово пройдёт квест-игра «Бегущий город», 18 августа, в парке, состоится открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», а 19 августа – в ПКиО пройдет детский День города «Сказочная страна детства».

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске