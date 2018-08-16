В Черемхово День города отметят концертом Сергея Любавина и Александра Шевченко

Черемхово, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 25 августа отметят День города. Перед горожанами выступят звёзды российской эстрады Сергей Любавин и Александр Шевченко, сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничный концерт под открытым небом начнётся в 19-30. Кульминацией Дня города станет салют в 23.00. В этот же день в 14.00 в парке можно будет увидеть театрализованную реконструкцию исторических событий «Здесь душа, и жизненные силы, и исток, и русло бытия».

В воскресенье, 26 августа, на стадионе Шахтер пройдут турниры по баскетболу, волейболу, шахматам, говорят в администрации Чермехово.

Также 17 августа в Черемхово пройдёт квест-игра «Бегущий город», 18 августа, в парке, состоится открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», а 19 августа – в ПКиО пройдет детский День города «Сказочная страна детства».