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29.04.2018

В Черемхово открыли первичное сосудистое отделение

Черемхово, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Черемховской городской больницы №1 открыли открылось первичное сосудистое отделение (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

О том, как велась подготовка к открытию первичного сосудистого отделения на базе Черемховской городской больницы №1, доложила главный врач учреждения Лариса Манзула.

По её словам, прежде пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда из Черемхово и Черемховского района в соответствии с порядками и стандартами оказания медпомощи доставлялись в ПСО Усолья-Сибирского, который расположен на расстоянии в 60-80 км в зависимости от места жительства пациента.

Длительные расстояние и транспортировка создавали дополнительные трудности и для пациента, и для медперсонала. Поэтому в ноябре 2016 года Черемховская городская больница №1 обратилась к министру здравоохранения региона с инициативой открыть на базе учреждения первичное сосудистое отделение для улучшения качества и доступности медицинской помощи пациентам.

Для открытия ПСО на базе Черемховской городской больницы №1 приобретено оборудование на сумму более 16 млн рублей. Из них 10 млн рублей составили средства областного бюджета, 6 млн рублей – средства нормированного страхового запаса. Кроме того, учреждение из собственных средств выделило почти 2 млн рублей на приобретение оборудования и медицинской мебели. Ещё более 2 млн рублей учреждением затрачено на ремонт помещений первичного сосудистого отделения.

Первичное сосудистое отделение рассчитано на 30 коек: 15 коек для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, 15 коек для пациентов с острым инфарктом миокарда, включая 6 коек интенсивной терапии для больных с острой сердечно-сосудистой патологией и острым нарушением мозгового кровообращения.

Первых пациентов первичное сосудистое отделение на базе Черемховской городской больницы №1 примет в середине мая.

До 2019 года планируется открыть первичное сосудистое отделение в посёлке Чунский а также второй региональный сосудистый центр в Братске.

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