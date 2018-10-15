|Общество
|15.10.2018
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В Черемхово появился памятник погибшему в Сирии лётчику
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Черемхово, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 12 октября открыли памятник лётчику Роману Филиппову, который в феврале 2018 года погиб в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
С инициативой возвести памятник летчику вышли студенты Черемховского горнотехнического колледжа имени Щадова. Еще в феврале 2018 года ребята предложили установить скульптурную композицию в память о погибшем герое. Администрация города инициативу поддержала.
Фото пресс-службы администрации Черемхово
Монумент установили в городской роще. Он представляет собой взмывающий в небо самолёт со взлётной полосы. Идея композиции принадлежит мэру Черемхово Вадиму Семёнову. Черемховцы почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары.
Напомним, после гибели лётчика зимой жители Черемхово устроили флешмоб в память о нём. Они выстроились во фразу, сказанную героем перед гибелью: «Это вам за пацанов!».
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