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15.10.2018

В Черемхово появился памятник погибшему в Сирии лётчику

Черемхово, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 12 октября открыли памятник лётчику Роману Филиппову, который в феврале 2018 года погиб в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С инициативой возвести памятник летчику вышли студенты Черемховского горнотехнического колледжа имени Щадова. Еще в феврале 2018 года ребята предложили установить скульптурную композицию в память о погибшем герое. Администрация города инициативу поддержала.

Фото пресс-службы администрации Черемхово

Монумент установили в городской роще. Он представляет собой взмывающий в небо самолёт со взлётной полосы. Идея композиции принадлежит мэру Черемхово Вадиму Семёнову. Черемховцы почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары.

Напомним, после гибели лётчика зимой жители Черемхово устроили флешмоб в память о нём. Они выстроились во фразу, сказанную героем перед гибелью: «Это вам за пацанов!».

СПРАВКА:

  • Роман Филипов погиб 3 февраля. Его штурмовик СУ-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего пытался спасти боевую машину и своего напарника, лётчика второго ведомого самолёта. Роман Филипов велел ему «уйти в облака», а ему самому пришлось катапультироваться. На земле лётчик попал в окружение. Он бился до последнего патрона и чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой.

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