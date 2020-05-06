В Черемховском районе восстановили захоронение бойца Великой Отечественной войны

Черемховский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бельск Черемховского района привели в порядок могилу Николая Степановича Черных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Это первое воинское захоронение, которое восстановили в Иркутской области в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова, Николай Черных погиб в 1943 году на окраине деревни Осипово Село в Псковской области. Его останки были обнаружены участниками поисковой экспедиции «Вахта памяти» в 2017 году. Их доставили в Иркутск и у мемориала Вечный Огонь с воинскими почестями передали родственникам бойца. На следующий день состоялось торжественное захоронение в родном селе Николая Черных.

Всего в 2020 году в рамках федеральной целевой программы в Иркутской области планируют восстановить 25 воинских захоронений участников как Великой Отечественной войны, так и действий в Афганистане и Чечне. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,4 млн рублей, с учетом софинансирования из областного и местного бюджетов общая сумма составляет 2,7 млн рублей.

Работы пройдут в семи муниципальных образованиях. По одному захоронению приведут в порядок в Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, два в Нижнеудинске, три в Усолье-Сибирском и 16 в Иркутске на Лисихинском кладбище. Список сформирован по заявкам муниципальных образований. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области заключила с ними соглашения. Работы по восстановлению воинских захоронений будут идти в течение лета.

В общей сложности по федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» в течение пяти лет в Иркутской области приведут в порядок 156 могил. Их списки уже сформированы.