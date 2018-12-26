В Чунском районе открылось отделение психоневрологического интерната

Чунский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Чунский после капремонта открылось отделение психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Подрядчик».

Здание бывшего детского лагеря «Радуга», которое располагается в 7 км от поселка Чунский, было выбрано министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в качестве нового дома для пациентов Сергинского психоневрологического интерната. Там должны разместиться порядка 250 человек.

Однако сначала в помещениях с более чем 30-летней историей предстояло провести серьезный капитальный ремонт. Его решили делать в две очереди, на первую из областного бюджета было выделено 105 млн рублей. По итогам тендера за этот контракт взялись специалисты группы компаний «Подрядчик».

Работы начали в августе 2017 года и завершили через год, к сентябрю 2018. За это время более 100 сотрудников «Подрядчика» отремонтировали два жилых корпуса, корпус-буфет, административно-медицинский блок и банно-прачечный корпус, который дополнительно оборудовали теплой стоянкой для служебного транспорта и техники. Строители заменили инженерные системы: пробурили водозаборную скважину, установили водонапорную башню и котельную, провели капитальный ремонт систем отопления, канализации и электроснабжения, оборудовали вентиляционную систему. Специалисты обновили кровлю и фасады, монтировали новые окна, двери, полы, и пандусы. Подумали о безопасности: в здании установили пожарную сигнализацию и организовали видеонаблюдение.

Облагородили и территорию учреждения: частично асфальтировали ее, проложили новые дорожки, провели уличное освещение.

Работы были завершены еще осенью, но торжественное открытие нового отделения интерната состоялось в декабре. Сейчас руководство учреждения постепенно переводит пациентов и персонал в новое здание, однако в пяти отремонтированных корпусах поместится не более половины. Остальные будут ждать завершения капремонта второй очереди, тендер на который региональное правительство намерено разыграть в 2019 году.