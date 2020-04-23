В десяти районах Приангарья прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В десяти районах Иркутской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба, где обсуждалась текущая пожарная обстановка в регионе, сообщает пресс-служба главы области.

Из-за теплой погоды наивысший – пятый – класс пожарной опасности ожидается в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Балаганском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах, а также в окрестностях села Хомутово Иркутского района.

Еще в десяти территориях прогнозируется пожароопасность четвертого и третьего классов. Это значит, что в условиях действия особого противопожарного режима для граждан ограничено посещение лесов, запрещено пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор.

Также Игорь Кобзев отметил, что в ближайшее время в Качугском и Жигаловском районах ожидается усиление ветра до 15 м/сек.

– Я требую от руководителей оперативных штабов муниципального уровня принять к сведению все эти прогнозные показатели. Необходим ежедневный контроль. Соответствующую рабочую группу возглавит исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Теймур Магомедов. Там, где у нас возможно ухудшение оперативной обстановки, следует назначить должностных лиц, которые будут контролировать ситуацию на территории районов, – поручил врио губернатора.

Из докладов участников заседания штаба по текущей пожарной обстановке выяснилось, что из 60 техногенных пожаров в населенных пунктах области 22 произошло из-за сжигания сухой растительности, еще 17 – это горящий мусор.

В Качугском районе, по последним оперативным данным, зарегистрировано четыре лесных пожара, три из которых локализованы. Предполагается, что причина этих возгораний – действия охотников, которые вышли в тайгу, несмотря на запрет весеннего охотничьего сезона.

– Виновные в возникновении природных пожаров, нарушители особого противопожарного режима не должны оставаться безнаказанными. Применяемые к ним меры воздействия четко обозначены в Кодексе административных правонарушений и в Уголовном кодексе РФ. Необходимо усилить работу по выявлению таких лиц и действовать по отношению к ним со всей строгостью закона, – потребовал Игорь Кобзев.