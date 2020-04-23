ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Общество
23.04.2020

В десяти районах Приангарья прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В десяти районах Иркутской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба, где обсуждалась текущая пожарная обстановка в регионе, сообщает пресс-служба главы области.

Из-за теплой погоды наивысший – пятый – класс пожарной опасности ожидается в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Балаганском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах, а также в окрестностях села Хомутово Иркутского района.

Еще в десяти территориях прогнозируется пожароопасность четвертого и третьего классов. Это значит, что в условиях действия особого противопожарного режима для граждан ограничено посещение лесов, запрещено пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор.

Также Игорь Кобзев отметил, что в ближайшее время в Качугском и Жигаловском районах ожидается усиление ветра до 15 м/сек.

– Я требую от руководителей оперативных штабов муниципального уровня принять к сведению все эти прогнозные показатели. Необходим ежедневный контроль. Соответствующую рабочую группу возглавит исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Теймур Магомедов. Там, где у нас возможно ухудшение оперативной обстановки, следует назначить должностных лиц, которые будут контролировать ситуацию на территории районов, – поручил врио губернатора.

Из докладов участников заседания штаба по текущей пожарной обстановке выяснилось, что из 60 техногенных пожаров в населенных пунктах области 22 произошло из-за сжигания сухой растительности, еще 17 – это горящий мусор.

В Качугском районе, по последним оперативным данным, зарегистрировано четыре лесных пожара, три из которых локализованы. Предполагается, что причина этих возгораний – действия охотников, которые вышли в тайгу, несмотря на запрет весеннего охотничьего сезона.

– Виновные в возникновении природных пожаров, нарушители особого противопожарного режима не должны оставаться безнаказанными. Применяемые к ним меры воздействия четко обозначены в Кодексе административных правонарушений и в Уголовном кодексе РФ. Необходимо усилить работу по выявлению таких лиц и действовать по отношению к ним со всей строгостью закона, – потребовал Игорь Кобзев.

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
В десяти районах Приангарья прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В десяти районах Иркутской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Более 450 жителей Иркутской области хотят вернуться из-за границы23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 450 жителей Иркутской области оформили заявления на портале госуслуг об оказании помощи по возвращению из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Мэрия Иркутска собрала полмиллиона рублей для лечащих врачей пациентов с коронавирусом23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска собрала почти полмиллиона рублей на поддержку врачей, которые лечат больных коронавирусом. Личные средства предоставили сотрудники мэрии, сообщает пресс-служба администрации.
В Иркутской области больше сотни человек через суды привлекли к ответственности из-за нарушения режима самоизоляции23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области больше сотни нарушителей режима самоизоляции привлекли к административной ответственности через суды. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
СМИ: в Иркутской нефтяной компании рассказали, как обеспечивают безопасность в условиях пандемии коронавируса23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской нефтяной компании (ИНК) принимают все меры по предупреждению развитию эпидемии COVID-19: в приоритете – безопасность сотрудников и их семей. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на руководителя оперштаба по предупреждению развития пандемии, главного инженера ИНК Руслана Салихова.
Проверка звуковых систем оповещения в Иркутске перенесена23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проверка звуковых систем оповещения в Иркутске, запланированная на 24 апреля в 10.00, не состоится.
Больше 3,5 тысяч жителей Иркутской области получили помощь от волонтёрского центра «Единой России»23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже больше месяца «Единая Россия» направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии – и человеческие, и финансовые. Адресную помощь волонтерского центра в Иркутской области уже получили более трех с половиной тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Транспортные перевозки: сборные грузы, этапы транспортировки, доставка из Китая и помощь Молдавии 23.04.2020
Российская Федерация, (ИА «Телеинформ»), - Транспортные перевозки – востребованная услуга. Сейчас работа этого бизнес-сегмента усложнилась, но предприниматели ищут выходы, чтобы поддержать свои компании. К примеру, в Кирове в Сбербанк на кредит по госпрограмме на зарплату под 0% подано уже 30 заявок. Среди сфер, которые представляют коммерсанты, есть и транспортные перевозки.
Жизнь после коронавируса: надежды и опасения23.04.2020
2020-04-23-05-32-32
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь после эпидемии коронавирусной инфекции – какой она будет? Что изменится в экономике, политике и повседневности россиян после того, как пандемия COVID-19 закончится? Телеинформ продолжает публиковать мнения политологов, экономистов, социологов, лидеров мнений. С предыдущим текстом по данной теме можно ознакомиться по ссылке.
В Саянске появился памятник Владимиру Ленину23.04.2020
2020-04-23-05-11-09
Саянск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске 22 апреля установили памятник Владимиру Ленину, приурочив событие к 150-летию «вождя пролетариата» и 50-летнему юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба обкома КПРФ.
Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля составляла 3,2 случая на 100 тысяч населения23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 22 апреля инфицирование коронавирусом в Приангарье составило 3,2 случая на 100 тысяч населения. Об этом на депутатском штабе по предупреждению распространения COVID-19 при ЗС Иркутской области сообщила и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова.
«Единая Россия» подключила правоохранительные органы к проверке качества продуктовых наборов для школьников в Иркутском районе23.04.2020
Иркутский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение о подключении правоохранительных органов в связи с жалобой матери школьника о выдаче её ребенку якобы некачественного продуктового набора. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на середину мая23.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По прогнозам ученых пик заболеваемости COVID-19 в Иркутской области придется на середину мая 2020 года. Об этом на профильном депутатском штабе при ЗС региона 22 апреля сообщила и.о. зампредседателя областного правительства Валентина Вобликова.
В Иркутской области коронавирус диагностировали у шести врачей23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 22 апреля новую коронавирусную инфекцию диагностировали у шести медиков, сообщила на профильном депутатском штабе при ЗС Иркутской области и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.
Власти Приангарья предполагают, что часть населения региона переболела коронавирусом до пандемии23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области предполагают, что часть населения Приангарья переболела коронавирусной инфекцией в бессимптомной или легкой форме или под видом ОРВИ. В связи с этим запланировано дополнительное тестирование, рассказала 22 апреля на депутатском штабе при облпарламенте и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова.
В Иркутской области от коронавируса вылечился 21 человек23.04.2020
-21-
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным регионального оперштаба, к утру 23 апреля признаны вылечившимися 21 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Ученые рассказали, как поддержать физическую форму в самоизоляции23.04.2020
Россия, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук Александр Суворов рассказал, как поддерживать форму в самоизоляции. Об этом пишут argumenti.ru.
В Иркутской области началось социологическое исследование среди молодежи22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области стартовало социологическое исследование среди сельской и городской молодежи. Организатор - молодежное правительство региона при поддержке социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института социальных наук ИГУ, научно-исследовательской части ИГУ и министерства по молодежной политике Иркутской области.
В Иркутской области провели уже почти 28 тысяч исследований на коронавирус22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 22 апреля провели 27 тысяч 816 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Регион занимает вошёл в ТОП-15 по России по этому показателю, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
В Иркутске 24 апреля проверят звуковые системы оповещения22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля в 10.00 состоится проверка звуковых систем оповещения населения.
«Бессмертный полк» в Иркутской области из-за коронавируса переведут в онлайн22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале мая начнёт работу онлайн-фотовыставка, посвящённая народному шествию «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса22.04.2020
Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на оперативный штаб.
Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают школьники22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают льготные категории школьников города. Департамент образования проконтролировал качество недельных продуктовых наборов по составу, а также сроки годности, отмечает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области свыше 1200 нарушителей самоизоляции будут привлечены к ответственности22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала действия в Иркутской области ограничительных мер сотрудники ОВД составили 1197 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 135 материалов находятся на рассмотрении в других уполномоченных органах.
В Иркутской зоогалерее самка тукана спустя несколько лет обрела пару22.04.2020
2020-04-22-07-47-09
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской зоогалерее появился новый питомец. Самец черноклювого тукана приехал в столицу региона вместе с передвижным зоопарком с севера области. Пост об этом опубликован на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Семья мэра Усть-Кута деньгами поддержала медработников города22.04.2020
Усть-Кут, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья главы Усть-Кута Александра Душина перечислила на счета благотворительного фонда «Отечество» 450 тысяч рублей. Деньги направлены на выплаты медикам города и уже сегодня 90 врачей получили от фонда по пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Юрий Смирнов: неизвестная иркутская улица памяти забытого героя22.04.2020
2020-04-22-05-31-03
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском округе Иркутска есть улица Юрия Смирнова. Названа она в память солдата, зверски замученного фашистами, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие уже забыли это имя, но иркутская школьница решила провести свое исследование, чтобы сберечь память героя. Подробности - в материале Телеинформа, подготовленном в рамках проекта "Улицы имени Победы".
Власти: жалобы жителей Маркова на некачественные продукты в сухпайке не подтвердились22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Факты, указанные в обращении жительницы посёлка Маркова Иркутского района по поводу некачественных продуктах в сухпайке, не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Торговля валютой: что нужно знать22.04.2020
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Торговля валютой осуществляется в основном на валютных рынках. Эта сфера законодательно регулируется и контролируется. Здесь ведется жестокая борьба за прибыль. Когда продавцы валюты, которые именуются «быки» стремятся повысить стоимость валюты, а покупатели «медведи» делают все, чтобы добиться снижения курса. В этом противостоянии не бывает компромисса, выигрывает только один.
Мир киберспорта: какое видео смотрят граждане, киберсфера интересует БК GGbet, голосование в Forbes 22.04.2020
---------ggbet---forbes-
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Что смотрят люди в условиях самоизоляции? Предпочтения выяснил «Яндекс». Как оказалось, больше всего есть у граждан сейчас упор на видео. Количество просмотров на «Яндексе» увеличилось почти вполовину. Интересуют людей сериалы и фильмы, также вниманием пользуется и новостной контент. Что касается киберспортивных роликов, тут лидерство за блогерами, стримящими игры в GTA и Minecraft. Есть информация еще по концертам и музыкальным клипам, число их просмотров увеличилось на 15%. А в 10 раз чаще стали смотреть граждане видео образовательного характера.
Иркутский конный «Фонд Тихомировых» просит помощи22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Фонд Тихомировых», который занимается развитием конного спорта в Иркутской области, из-за отмены платных услуг, прекращённых на фоне распространения коронавируса, оказался в сложной финансовой ситуации. В организации просят помощи от жителей региона, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
В Иркутском районе спасли лося, оказавшегося на ледяном острове22.04.2020
2020-04-22-03-54-35
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На тонкий лёд одного из заливов по Байкальскому тракту 21 апреля забрёл лось. Его вытащили с помощью сотрудников МЧС, лесничества и питомника К-9. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
Жители Иркутского района пожаловались Александру Якубовскому на некачественные сухпайки для школьников22.04.2020
Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский направил обращение прокурору Иркутской области с просьбой разобраться по факту обеспечения школьников Иркутского района некачественными продуктовыми наборами.
В Иркутской области к утру 22 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом22.04.2020
-22-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 22 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Теперь число официально подтвержденных заболевших достигло 79 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Иркутскстат: к началу 2020 года жителей Приангарья стало меньше на 6570 человек22.04.2020
-2020-6570-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За 2019 год число жителей Приангарья сократилось на 6570 человек (0,3%). На начало 2020 года в Приангарье насчитывалось 2 млн 391 тысяча 193 человека, из них 21,9% – в сельской местности (годом ранее – 21,3%), сообщает Иркутскстат.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске