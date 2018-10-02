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03.10.2018

В детсадах Шелехова проводят неделю безопасности дорожного движения

Шелехов, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В детских садах Шелехова педагоги и полицейские проводят неделю безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Тематическая неделя по правилам дорожного движения проводится в подготовительных и старших группах дошкольных учреждений. В рамках мероприятия проходят развивающие занятия по привитию малышам основ безопасного поведения на дороге. К творческим заданиям активно привлекаются и родители.

Также разъяснительную работу ведут сотрудники Госавтоинспекции. Юным участникам дорожного движения хранители правопорядка в игровой форме рассказывают о правилах поведения на дороге в качестве пешехода и о том, что при поездке в транспортном средстве, обязательно должно быть специальное детское удерживающее устройство.

Как отметили воспитатели, дети охотно впитывают информацию и делятся своими впечатлениями с родителями. Таким образом, через малышей идет привитие навыков безопасного поведения на дороге и взрослым участникам дорожного движения.

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