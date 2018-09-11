В двух учреждениях ГУФСИН по Иркутской области внедрят реабилитацию алко- и наркозависимых осуждённых

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - До конца 2018 года в лечебно-исправительном учреждении № 27 в Вихоревке и объединении исправительных колоний № 1 в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района планируют начать реабилитировать алко- и наркозависимых осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Ранее эту работу уже начали в исправительной колонии №2 в Ангарске. В учреждении реабилитацию проводят с 2003 года. Курс реабилитации продолжительностью шесть месяцев прошли более 700 человек.

К участию в программе привлекаются осуждённые, совершившие преступления в состоянии опьянения или отбывающие наказание за преступления в сфере оборота наркотических средств. Суть программы состоит в создании для алко- и наркозависимых осуждённых изолированной среды с возможностью физического, духовного и социального оздоровления.

Реабилитация начинается с момента, когда имеющий зависимость человек попадает под арест, и продолжается уже в колонии, вплоть до освобождения. Работу с осуждёнными проводят психологи, врачи-наркологи, медицинские и социальные работники, сотрудники воспитательной, режимной и оперативной служб, представители общественных организаций и волонтеры. Проводятся групповые и индивидуальные психокоррекционные и релаксационные занятия, тренинги и лекции.

Осуждённые повышают свой уровень образования, трудятся на производственных объектах учреждения. На этапе стабилизации проводится работа в рамках школы подготовки к освобождению, осужденные информируются о сторонних организациях, предлагающих помощь зависимым людям.

– Только в первом полугодии 2018 года в следственных изоляторах региона при обследовании поступивших граждан было выявлено 445 человек с алкогольной или наркотической зависимостью. Для успешной реабилитации осужденных мы планируем распространять имеющийся положительный опыт ИК-2 на другие учреждения, а также активно взаимодействовать с различными организациями и муниципальными образованиями области, чтобы оказывать поддержку в социальной реабилитации освобождающимся гражданам, – говорит временно исполняющий обязанности начальника ГУФСИН по Иркутской области Андрей Космылин.