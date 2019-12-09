В «Единой России» дали старт проекту по увековечению памяти героев России

Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии 2020 года, который указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы, в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» дан старт проекту «Память героев».

В рамках партпроекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Об этом рассказал заместитель секретаря генерального совета партии, координатор партпроекта Александр Хинштейн во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски шести героям – выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.

– Открытием этой мемориальной доски партия «Единая Россия» объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали – «Память Героев». В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации, – сказал Хинштейн.

Координатор партпроекта подчеркнул, что цель проекта «Историческая память» не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры.

Отметим, в данном учебном заведении, основанном в 1936 году, в разное время учились и работали герои нескольких поколений: пять Героев Советского Союза, один Герой Российской Федерации, один Герой Социалистического Труда. Пятеро из них – Анатолий Мельников, Борис Еряшев, Леонид Грошев, Виталий Жалнин, Валентин Васильевич Павлов – удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны, Вячеслав Александров – за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в ДРА («девятая рота»), капитан-механик Семен Солкин стал Героем Социалистического Труда за выдающиеся трудовые подвиги.

Напомним, с 1992 звание Героя присвоено свыше 1,1 тысячи человек, более – 600 из них уже нет в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Сделать это планируется к 30-летию установления звания – к 2022 году.

Партпроект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Диктант Победы», «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.