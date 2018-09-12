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13.09.2018

В экоакции «Генеральная уборка страны» 15 сентября поучаствуют более 90 иркутян

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября пройдет всероссийская экологическая акция «Генеральная уборка страны». В ней поучаствуют свыше 90 человек. Об этом 13 сентября журналистам сообщил член регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Мероприятие проводится силами Общероссийского народного фронта. К акции присоединятся и другие муниципалитеты – Усолье-Сибирское, Усть-Кут, поселки Хомутово и Маркова Иркутского района, а также Усть-Удинский и Эхирит-Булагатский районы.

По словам Сергея Апановича, эксперты ОНФ провели мониторинг незаконных свалок в пределах городских территорий. Выяснилось, что более 70% всех мусорок, которые нанесены на «Интерактивную карту свалок», расположены в пределах городов. Реальное число таких объектов превышает 10 тысяч. Значительную часть уберут во время акции. Собранный мусор отправят на переработку.

Всего на карту из Иркутской области нанесена 231 свалка. Из них ликвидированы 139.

КООРДИНАТЫ:

  • Акция состоится в 11:00 на берегу реки Ушаковка возле СНТ «Просвещение». На место можно проехать автобусом №35.

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