В эти выходные братчане высадят фамильные деревья

Братск, 10.06.18 (ИА "Телеинформ"), - По итогам проекта «Аллея семьи» в Братске были определены 30 семей-победителей, которые будут высаживать фамильные деревья и в последующем ухаживать за ними. Яблоневая роща появится в Северном Артеке.

Посадка деревьев состоится 10 июня в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Братска. Всего будет высажено 47 яблонь. Торжественное открытие Аллеи семьи и установка именных табличек пройдет в День молодежи 23 июня.

Автор идеи — доброволец центра волонтеров «БраВО» Елизавета Ицакова — вошла в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, получив грант в размере 200 тыс. руб. Проект проводится совместно со специалистами отдела молодежной политики администрации Братска и МКУ «Центр молодежных инициатив».

Как сообщалось ранее, семьи, заявившиеся на участие, прошли специальный отбор. Первый этап - интеллектуальная игра «Family Quiz», а в прошлые выходные для участников был организован квест «Сказочный переполох». На площадке перед Домом молодежи волонтеры провели несколько конкурсов, в том числе, на лучший образ, воссозданный по мультфильмам о трёх богатырях, творческий номер или поделку. За прохождение каждого тура семья получила определенное количество баллов. По итогам конкурсного отбора были определены 30 семей-победителей.

- Я захотела создать проект «Аллея семьи», потому что не так часто проводятся мероприятия, в которых может принять участие вся семья вместе, чтобы было интересно и детям и взрослым, - рассказывает Елизавета Ицакова. - Проект направлен именно на тему сохранения семейного духа. Мы создаём новую семейную традицию, которая сплотит семью и даст возможность будущим поколениям чтить своих предков, ведь фамильное дерево будет расти, а его история передаваться от поколения к поколению.