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28.12.2018

В городке ИВВАИУ открыли ёлку

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 600 жителей бывшего городка ИВВАИУ приняли участие в открытии новогодней ёлки. С наступающим праздником собравшихся поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Искренне рад, что мы с вами возродили и поддерживаем хорошую традицию – собираться вместе у новогодней ёлки. Жители городка ИВАТУ всегда были и остаются одной дружной семьей, – подчеркнул мэр. – Вы активно участвуете в жизни своего района, и мы всегда готовы поддержать ваши инициативы В этом году было проведено благоустройство дворов, Курсантского сквера. Убежден, наступающий год будет таким же плодотворным.

На праздничном мероприятии для жителей были организованы выступление народного ансамбля «Красная горка», файер-шоу, конкурсы.

Новогодние мероприятия также прошли в Ленинском округе. Для ветеранов, пенсионеров, представителей общественных организаций, активных горожан в культурно-досуговом центре «Россия» состоялся концерт «Новогодний калейдоскоп». Глава города также поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками.

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