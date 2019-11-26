В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что последний день года, 31 декабря, можно сделать выходным днем при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней. По его словам, в этот день люди уже не в состоянии решать серьезные вопросы, пишут argumenti.ru .

– Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник, – пояснил политик.

При этом в Совете Федерации отметили, что поддержат идею, если депутаты выскажутся в ее пользу. Сенаторы считают, что можно перенести рабочий день с 31 декабря на выходные или добавить один рабочий день в январе.