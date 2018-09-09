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10.09.2018

В Госдуме РФ с 10 сентября открыта выставка к столетию ИГУ

Москва, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной думе РФ с 10 по 14 сентября проходит выставка «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».

Как сообщает пресс-служба регправительства, ее торжественное открытие состоится 11 сентября. Участие в мероприятии примет первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

На выставке будет представлена экспозиция баннеров-плакатов и стендов, демонстрирующих наиболее яркие эпизоды истории и современности ИГУ: история создания, участие учёных ИГУ в исследованиях для нужд фронта во время Великой Отечественной войны и их вклад в дальнейшее развитие страны., история исследований Байкала 20-21 веков, творческая деятельность выдающихся выпускников Валентина Распутина и Александра Вампилова, а также последние научные достижения, проекты мегасайнс и прикладные инновационные проекты.

По информации организаторов, проведение выставки направлено на привлечение внимания к теме 100-летия высшего образования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также к научным достижениям ученых и преподавателей Иркутского государственного университета, их вкладу в развитие России и региона.

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