В губернаторской елке приняли участие более 800 детей со всей Иркутской области

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 800 детей изо всех районов Иркутской области приняли участие в губернаторской елке.

Участники главной областной елки – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники областных государственных учреждений, дети-инвалиды, победители школьных олимпиад, одаренные дети, из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, семей военнослужащих. В этом году участие в празднике приняли дети от ассоциации общественных организаций многодетных семей Иркутской области «Берегиня», Иркутской региональной общественной организации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей Иркутской области», Ангарской общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов», Кировской организации детей-инвалидов.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями сказок встречали детей, проводили с ними конкурсы, игры. На новогоднем карнавале возле елки вручены подарки победителям конкурса на самый оригинальный новогодний костюм.

С наступающим праздником от имени губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ребят поздравила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

По традиции, подарки именинникам, отличникам учебы, победителям олимпиад были вручены перед новогодним спектаклем «Волшебное кольцо». После завершения представления все дети получили сладкие новогодние подарки.