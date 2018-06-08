В ГУФСИН Приангарья определили лучших кинологов и служебных собак

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Пятидневные соревнования по многоборью со служебными собаками среди кинологов уголовно-исполнительной системы Иркутской области завершились 8 июня.

Как сообщает перс-служба ГУФСИН по Иркутской области, соревнования проходили 4-8 июня на базе исправительной колонии № 4 в поселке Плишкино Иркутского района. Кинологи, проходящие службу в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и управлении по конвоированию, показали знания служебной документации, продемонстрировали подготовку собак по общему курсу дрессировки.

Сотрудники с патрульно-розыскными собаками выявляли лучших в следовой работе и навыках задержания преступника, обыске местности и транспорта. В наркоразыскном профиле кинологи вместе с подопечными показали навыки поиска запрещенных предметов в одежде человека, помещении, транспорте и на открытой местности.

По итогам испытаний в патрульно-розыскном профиле первое место заняла Елена Абашкина со служебной собакой по кличке Демон (управление по конвоированию), на втором месте – Дмитрий Понамарев с Эльзой (СИЗО-2, Братск), на третьем – Наталья Терехова с Чероном (ИК-14, Ангарск).

В наркоразыскном профиле первое место занял Анатолий Драч с собакой по кличке Чара (ИК-3, Иркутск), второе место – Иван Степин с Мегги (СИЗО-2, Братск), третье место – Алексей Клепиков с Индирой (ЛИУ-27, Вихоревка Братского района).

Отметим, что на сегодняшний день кинологическая служба ГУФСИН России по Иркутской области является одной из крупнейших в регионе, в штате состоит 237 сотрудников и 375 служебных собак: немецкие, кавказские и среднеазиатские овчарки, кокер-спаниели, лабрадоры и ротвейлеры. Навыки служебных собак используются в охране исправительных учреждений и следственных изоляторов, досмотре автотранспорта и помещений, задержании преступников, предотвращении поступления запрещенных веществ на режимную территорию. Все собаки проходят подготовку в зависимости от направления службы. Патрульно-розыскные и специальные собаки по поиску наркотических и взрывчатых веществ обучаются в ведомственном учебном центре, караульные собаки проходят подготовку по месту службы в специальных учебных городках при подразделениях.