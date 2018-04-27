В ИГУ обобщили опыт работы служб детского телефона доверия

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук ИГУ 26 апреля прошла первая областная конференция «Проблемы технологизации работы консультантов телефона доверия в Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие состоялось в рамках проведения Международного дня детских телефонов доверия и информационно-просветительской кампании «На расстоянии звонка». Целью конференции являлось обобщение опыта практической деятельности региональных и муниципальных служб детского телефона доверия, начавших работу под единым общероссийским номером в 2010 году, обмен опытом в решении возникающих проблем в работе службы.

Конференция прошла в формате пленарного заседания, мастер-классов и секций для студентов и специалистов в сфере телефонного консультирования. Мастер-классы для специалистов и студентов на тему: «Коммуникативная компетентность консультанта телефона доверия» проводили врач-психиатр высшей квалификационной категории, нарколог-психотерапевт, автор книг по психическому здоровью и программы «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде» Елена Скибо, заведующая отделением «Экстренная психологическая помощь по телефону» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска Ася Бушкова, оперативный дежурный-психолог Центра обработки вызовов системы обеспечения вызовов системы экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области Елена Черентаева, консультант отделения «Экстренная психологическая помощь по телефону» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска Елена Темергазина.

– В выступлениях специалистов были озвучены вопросы качества экстренной психологической помощи детям и подросткам по телефону, проблемы подготовки кадров для службы детского телефона доверия, меры по обеспечению доступности помощи детского телефона доверия, мероприятия для повышения уровня информирования о работе телефона доверия для детей и подростков, приоритетные направления дальнейшего совершенствования работы этих служб, психолого-педагогические и этические проблемы оказания помощи по телефону. Также участники конференции ознакомились со сложившейся практикой деятельности служб экстренной психологической помощи, принимающих обращения от детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ситуации жестокого обращения, – сказала заведующая кафедрой социальной работы Института социальных наук ИГУ Екатерина Решетникова.

По словам советника отдела развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей регионального Минсоца Елены Герасимовой, за все время работы детского телефона доверия в Иркутской области принято 137 тысяч 982 звонка, при этом за 2017 год поступило 23 тысячи 638 звонков, из них от детей и подростков – 11 тысяч 403. Елена Герасимова отметила, что количество звонков ежегодно растет, в связи с этим «работа в телефонных службах экстренной психологической помощи требует от психологов-консультантов высокой степени профессионализма и большого опыта работы».

– Участники конференции отметили, что в настоящее время сохраняется ряд проблемных вопросов, связанных с определенной социальной изоляцией служб, работающих под единым общероссийским или региональным номером, проблемой организации супервизорской работы служб и проявившейся потребности в выпуске Вестника специалистов службы детского телефона доверия, – сказала Екатерина Решетникова.