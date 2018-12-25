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26.12.2018

В ИрГУПС впервые прошел новогодний бал по мотивам «Мастера и Маргариты»

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете путей сообщения впервые прошел новогодний бал.

Как сообщает пресс-служба вуза, тематикой вечера стала центральная сцена романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – великий бал у Сатаны. Студенты подготовились основательно. Перед входом установили импровизированный камин. Через него, как в книге, в зал проходят званые гости. Кавалеры во фраках, дамы в бальных платьях. Гостей встречают Воланд и Маргарита. Позади них – Бегемот и Коровьев. И вот, начинается бал. По паркету кружатся пары.

По словам организаторов новогоднего праздника, студенты разучивали танцевальные движения в перерывах между учебой. Специально занимались с хореографом. И вообще, подошли к подготовке более чем серьезно.

– Этот бал уникален не только потому, что он первый в истории ИрГУПС. Он уникален тем, что организацией занимались студенты-первокурсники. Они пришли в профком и предложили провести бал. Мы помогли определиться с тематикой вечера. Озвучивались разные варианты, в том числе, новогодние. В итоге остановились на романе «Мастер и Маргарита», – рассказывает председатель первичной профсоюзной организации студентов ИрГУПС Кристина Удоденко.

В романе Михаила Булгакова на бал к Воланду прибывают нераскаявшиеся грешники. Студенты по-своему обыграли эту сцену – с помощью танца. Так каждый факультет ИрГУПС постарался «рассказать» истории гостей сатанинского бала. В перерывах между выступлениями на паркет выходили гости. Для них играла музыкальная группа. Всего праздник длился более двух часов. Первый новогодний бал ИрГУПС собрал свыше 200 студентов.

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