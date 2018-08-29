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30.08.2018

В Иркутск на выставку «Православная Русь» привезут мощи трёх святых

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 30 августа по 5 сентября в иркутском «Сибэкспоцентре» будет проходить церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В этом году участниками выставки станут 150 светских и церковных организаций: монастыри, храмы, иконописные и художественные мастерские из России, Белоруссии, Украины, Греции, Израиля, Грузии и еще ряда стран.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для поклонения верующих в Иркутск будут принесены великие святыни из Вышенского монастыря Скопинской епархии Рязанской митрополии – ковчег с частницами мощей святителя Феофана затворника и чтимая икона Божией матери Казанской Вышенской. На выставку также будут принесены ковчеги с частицами мощей и иконы святителя Николая Чудотворца и святой блаженной Матроны Московской.

В этом году мероприятие посвящено 100-летию прославления Святителя Софрония Иркутского, 100-летию убийства царской семьи и 110-летию преставления святого праведного Иоанна Кронштадского.

В экспозиции будут представлены церковная утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светская одежда, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыка, монастырские рукоделия.

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