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12.01.2019

В Иркутск проездом прибудет эшелон танков Т-34 из Лаоса

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск 14 января прибудет военный эшелон с 30 танками Т-34, которые Лаос передал России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Состав встретят в 10.00 на вокзале «Иркутск-Пассажирский». Там же проведут торжественный митинг.

Как сообщают федеральные СМИ, решение о возврате танков в Россию было принято в январе 2018 года во время визита в Лаос министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Это стало необходимо из-за того, что спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало. Переданную Лаосом технику собираются привлекать к проведению парадов Победы. Также танки используют для обновления музейных экспозиций и съёмок фильмов о Великой Отечественной войне.

Из Лаоса техника по морю прибыла во Владивосток. Продолжилось путешествие легендарным машинам по железной дороге. Конечным пунктом их маршрута станет город Наро-Фоминск в Московской области.

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