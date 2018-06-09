ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
09.06.2018

В Иркутске 10 июня проведут акцию «Авто-Мотодонор»

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня состоится Всероссийская донорская акция «Авто-Мотодонор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мероприятие призвано привлечь к теме донорства внимание жителей Иркутска и Иркутской области, прежде всего участников дорожного движения – авто- и мотовладельцев.

Акция будет проходить с 09:00 до 13:00 часов на площади графа Сперанского. Здесь будет работать Мобильный пункт заготовки крови. Сдать кровь смогут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт, сообщают в Минздраве Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске