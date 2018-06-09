В Иркутске 10 июня проведут акцию «Авто-Мотодонор»

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня состоится Всероссийская донорская акция «Авто-Мотодонор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мероприятие призвано привлечь к теме донорства внимание жителей Иркутска и Иркутской области, прежде всего участников дорожного движения – авто- и мотовладельцев.

Акция будет проходить с 09:00 до 13:00 часов на площади графа Сперанского. Здесь будет работать Мобильный пункт заготовки крови. Сдать кровь смогут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт, сообщают в Минздраве Иркутской области.