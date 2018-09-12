ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
13.09.2018

В Иркутске 13 сентября выпал первый снег

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске первый снег за эту осень выпал 13 сентября. О погодном явлении сообщали пользователи соцсетей.

Так, например, снег видели в микрорайонах Зеленый и Юбилейный.

Стоит отметить, что хотя в Иркутске снег моментально таял, то, например, на Култукском тракте он лег значительно плотнее.

Впрочем, самый первый снегопад, отмечают в соцсетях, в Иркутске начался еще вечером 12 сентября.

Так, Александр Верхозин на своей странице в соцсети «Фэйсбук» сообщал, что снег пошел во время концерта Эмира Кустурицы на закрытии фестиваля «Звезды на Байкале».

Между тем, напомним, из-за ухудшения погоды на дорогах, которые обслуживает Упрдор «Прибайкалье», ввели режим повышенной готовности. На трассах организовали круглосуточное дежурство подрядных организаций.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске