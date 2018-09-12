В Иркутске 13 сентября выпал первый снег

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске первый снег за эту осень выпал 13 сентября. О погодном явлении сообщали пользователи соцсетей.

Так, например, снег видели в микрорайонах Зеленый и Юбилейный.

Стоит отметить, что хотя в Иркутске снег моментально таял, то, например, на Култукском тракте он лег значительно плотнее.

Впрочем, самый первый снегопад, отмечают в соцсетях, в Иркутске начался еще вечером 12 сентября.

Так, Александр Верхозин на своей странице в соцсети «Фэйсбук» сообщал , что снег пошел во время концерта Эмира Кустурицы на закрытии фестиваля «Звезды на Байкале».

Между тем, напомним, из-за ухудшения погоды на дорогах, которые обслуживает Упрдор «Прибайкалье», ввели режим повышенной готовности. На трассах организовали круглосуточное дежурство подрядных организаций.