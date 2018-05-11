В Иркутске 14 мая обсудят проблемы благотворительных организаций

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вторая региональная конференция «Благотворительность в Иркутской области» пройдёт 14 мая в областном центре, сообщают организаторы.

Конференция проводится для продолжения диалога участников благотворительных процессов в Иркутской области, формирования условия для профессионального роста НКО, Фондов, бизнес-структур, власти.

Участники мероприятия рассмотрят ряд проблемных вопросов, с которым сталкиваются участники благотворительного рынка (НКО, бизнес, власть, СМИ).

Конференция проводится в рамках проекта «Байкальский форум фондов», поддержанный региональным конкурсом «Губернское собрание общественности» при содействии Благотворительного фонда «Губерния» и фонда «Дети Байкала».