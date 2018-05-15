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16.05.2018

В Иркутске 15 мая выявили 15 нелегальных мигрантов

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая в районе Центрального рынка полицейские проверили на соответствие требованиям законодательства документы примерно у 60 граждан Ближнего и Дальнего зарубежья. Установлено, что 15 из них пребывают на территории РФ с нарушениями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в результате за нарушение правил въезда или режима пребывания, несоблюдение требований к осуществлению отдельных видов деятельности составлено 15 административных протоколов. Четырем иностранцам суд назначил наказание – штраф с административным выдворением за пределы России.

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