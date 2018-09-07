В Иркутске 16 сентября спасатели проведут акцию «Научись спасать жизнь!»

Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске 16 сентября в сквере имени Кирова спасатели проведут Всероссийскую акцию «Научись спасать жизнь».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, принять участие в акции сможет любой желающий. Всем будет предоставлена возможность самостоятельно спасти условно пострадавшего, научиться правильно это делать, задать интересующие вопросы специалистам-реаниматологам.

Идея проекта, основанного Центром экстренной психологической помощи МЧС России, заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую доврачебную и психологическую помощь другому или самому себе.

В экстремальной ситуации может оказаться каждый, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются не спасатели или врачи, а обычные люди: друзья, коллеги, очевидцы. В медицине существует правило «пяти минут» – того короткого промежутка времени, который необходим для спасения жизни человека. Именно в эти первые минуты важно уметь действовать быстро и правильно.

В сквере Кирова будут развёрнуты девять объектов, на которых медики, спасатели, пожарные, добровольцы будут обучать взрослых на профессиональных тренажёрах, а детей в игровой форме приёмам спасения и самоспасения.

Начало мероприятия в 11.00.