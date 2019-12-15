В Иркутске 17 декабря почтят память руководителя «Театра пилигримов» Владимира Соколова

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря проведут мероприятия, посвящённые памяти художественного руководителя и директора «Театра пилигримов» Владимира Соколова, который ушёл из жизни в 2018 году.

В частности в 18.00 в театре запланирована вечерняя художественная программа. В музыкальной гостиной будут исполнены пластический этюд о жизни композитора, прозвучат его избранные цитаты и написанная им музыка.

Артисты театра ответят на вопрос «Кто для меня был Владимир Соколов». Участие в программе примет вся труппа театра. Также зрителям расскажут о достижениях коллектива в текущем сезоне.

Владимир Соколов в 1979 году приехал в Иркутск, где был принят солистом Иркутской областной филармонии и преподавал в Иркутском училище искусств. В 1983 году он создал музыкальную рок-группу «Пилигримы». Позже он основал экспериментальный театр-студию «Театр пилигримов», который в 1991 году получил статус государственного учреждения культуры. Театр вел активную гастрольную деятельность по Иркутской области, России и за рубежом.

Владимир Соколов умер 17 декабря 2018 года после тяжелой болезни.