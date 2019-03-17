|Общество
|18.03.2019
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В Иркутске 18 марта проведут фестиваль «Крымская весна»
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Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 марта состоится праздничный фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В программе фестиваля – концерт молодых иркутских исполнителей. В мероприятии примет участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Напомним, в 2019 году отмечается пятилетняя годовщина присоединения Крыма к России. В 2014 году 18 марта был подписан «Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию» по итогам референдума среди жителей полуострова.
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