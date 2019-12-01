|Общество
|30.11.2019
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В Иркутске 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя елка-2020»
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Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка-2020». Организаторы мероприятия – управление культуры, туризма и молодежной политики администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
В сквере имени Кирова установят 50 искусственных елок, которые участники фестиваля будут украшать. В конкурсе могут принять участие почетные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежных и общественных организаций, ТОСов, городских сообществ, культурно-национальных центров, предприятий и других коммерческих структур.
Победителей выберут в трех номинациях: «Красота», «Оригинальность» и «Наша память и наша слава». Жюри будут учитывать концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решения.
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