В Иркутске 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя елка-2020»

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка-2020». Организаторы мероприятия – управление культуры, туризма и молодежной политики администрации города, сообщает пресс-служба мэрии. В сквере имени Кирова установят 50 искусственных елок, которые участники фестиваля будут украшать. В конкурсе могут принять участие почетные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежных и общественных организаций, ТОСов, городских сообществ, культурно-национальных центров, предприятий и других коммерческих структур. Победителей выберут в трех номинациях: «Красота», «Оригинальность» и «Наша память и наша слава». Жюри будут учитывать концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решения. КООРДИНАТЫ: Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 16 декабря подать заявку в МАУ «Праздник» по адресу: улица Горная, 24, офис 500 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

по адресу: улица Горная, 24, офис 500 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . К заявке необходимо приложить эскиз оформления или описание концепции украшения ёлки.

Необходимые декоративные элементы участники придумывают и подготавливают самостоятельно. Это могут быть ёлочные игрушки, мишура, гирлянды (без электрического подключения) и т.п.

Мероприятие состоится 22 декабря в 12:00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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