В Иркутске 22 и 29 сентября поведут сельхозярмарки

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сельскохозяйственные ярмарки «Продукты Приангарья» пройдут в Иркутске на площади около Дворца спорта «Труд» 22 и 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

На ярмарках можно будет приобрести сезонные овощи, картофель, свежее мясо, мед натуральный, а также дикорастущие плоды, ягоды, орехи и другие продукты от товаропроизводителей Иркутской области, предприятий потребительской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.

В рамках ярмарок состоятся различные конкурсы, дегустации и музыкальные выступления. Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров, у мероприятия есть не менее важная задача – имиджевое продвижение продукции.

– Нам важно продемонстрировать, что потребительский рынок области наполнен качественными продуктами местного производства, потому что в Приангарье много достойных товаропроизводителей, – отметил Сергей Петров.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин рассказал, что на ярмарках будут представлены товары, отмеченные знаком «Продукты Приангарья». Знак присваивается организациям агропромышленного комплекса региона на основании заключенного договора с Минсельхозом области. Обязательным условием для получения знака является производство качественной продукции на территории региона из отечественного сырья. Обладателями знака на сегодняшний день являются 37 предприятий Приангарья.

– С 2019 года в регионе начнет действовать новая подпрограмма по переработке и сбыту продукции, которая предусматривает несколько ключевых направлений поддержки товаропроизводителей. Одно из них – это продвижение продукции местного производства. Для этого планируется ввести компенсацию части затрат на участие в выставочной-ярмарочной деятельности, – подчеркнул Вячеслав Козин.

КООРДИНАТЫ:

Открытие сельхозярмарок 22 и 29 сентября состоится в 11.00. Представить продукцию приглашаются сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Подробную информацию можно получить в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции по телефону: (3952) 24-36-28; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .