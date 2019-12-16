В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие состоялось в Музыкальном театре им. Загурского, в нем приняли участие супруги, прожившие в браке 50 и более лет.

– Чествование пар, отметивших юбилейную дату совместной жизни – одна из самых добрых традиций нашего города. Вашими дружными семьями гордятся не только родные и близкие, вами гордится весь Иркутск. Вы являетесь нравственным ориентиром для нашей молодежи! Своим примером доказываете, что взаимовыручка, понимание, забота друг о друге, поддержка и сердечное тепло – это главные семейные ценности. А крепкие семьи являются основой общества, – отметил Дмитрий Бердников.

Мероприятие проводится с 1996 года, ежегодно в нем участвует более 150 супружеских пар. С каждым годом число участников увеличивается: так, например, если в 2015 году чествовали 149 пар, то в этом году – уже 225 пар.

Вместе с «золотыми юбилярами», на городское мероприятие традиционно приглашают пары, отметившие 55-летний (изумрудный), 60-летний (бриллиантовый), 65-летний (железный) и 70-летний (благодатный) юбилеи супружеской жизни.

В концерте для юбиляров приняли участие детские и профессиональные творческие коллективы, а также солисты музыкального театра имени Загурского, говорят в администрации Иркутска.