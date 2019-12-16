ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Общество
16.12.2019

В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие состоялось в Музыкальном театре им. Загурского, в нем приняли участие супруги, прожившие в браке 50 и более лет.

–   Чествование пар, отметивших юбилейную дату совместной жизни – одна из самых добрых традиций нашего города. Вашими дружными семьями гордятся не только родные и близкие, вами гордится весь Иркутск. Вы являетесь нравственным ориентиром для нашей молодежи! Своим примером доказываете, что взаимовыручка, понимание, забота друг о друге, поддержка и сердечное тепло – это главные семейные ценности. А крепкие семьи являются основой общества, – отметил Дмитрий Бердников.

Мероприятие проводится с 1996 года, ежегодно в нем участвует более 150 супружеских пар. С каждым годом число участников увеличивается: так, например, если в 2015 году чествовали 149 пар, то в этом году – уже 225 пар.

Вместе с «золотыми юбилярами», на городское мероприятие традиционно приглашают пары, отметившие 55-летний (изумрудный), 60-летний (бриллиантовый), 65-летний (железный) и 70-летний (благодатный) юбилеи супружеской жизни.

В концерте для юбиляров приняли участие детские и профессиональные творческие коллективы, а также солисты музыкального театра имени Загурского, говорят в администрации Иркутска.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Иркутске 17 декабря почтят память руководителя «Театра пилигримов» Владимира Соколова16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря проведут мероприятия, посвящённые памяти художественного руководителя и директора «Театра пилигримов» Владимира Соколова, который ушёл из жизни в 2018 году.
Лауреатами двенадцатого конкурса «Нота ДО» стали 56 юных талантов Иркутской области16.12.2019
2019-12-16-07-38-54
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения музыкальных инструментов, планшетов для рисования, сертификатов на обучение, по традиции, состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Юных художников, музыкантов и певцов со сцены поздравили благотворители и меценаты, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия Тена.
Мир ноутбуков: анонсированы легкие модели, частные поломки устройств16.12.2019
2019-12-16-05-39-45
Российская Федерация, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Производители ноутбуков стараются применять к своей умной технике актуальные решения. Например, компания LG отыскала здесь свою нишу. Линейка ноутбуков LG Gram обладает невероятной легкостью. Каждая модель весит меньше полутора килограммов. В преддверии новогоднего праздника известный производитель анонсировал новые модели, приобрести их можно будет с января 2020 года. Тогда же потребители узнают и цены новинок.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутске определились с участником фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи16.12.2019
2019-12-16-05-12-19
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда Иркутского аграрного университета «Феникс» стала победителем Байкальской лиги КВН и выступит в январе на международном фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новости «Казино Сочи» и «Красной Поляны», бонусы за регистрацию от официального сайта Казино Х и другие события индустрии азарта16.12.2019
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В онлайн-казино можно играть с любой точки планеты, возможно поэтому они пользуются такой популярностью. Многие сайты, в том числе и Казино Х, предоставляют своим клиентам более выгодные предложения.
В Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда»15.12.2019
Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 13 декабря в театре юного зрителя имени Александра Вампилова в Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда».
Итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы подвели в Иркутской области14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году по инициативе управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений организован конкурс социальной рекламы на лучший видеоролик, направленный на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции.
С начала года у жителей Иркутской области изъято более 5 тысяч единиц оружия14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей Приангарья 5316 единиц оружия и 2306 штук патронов различного калибра.
Игровые автоматы могут приносить не только пользу14.12.2019
2019-12-14-08-38-29
Интернет, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Казино считается самым распространённым и доступным развлечением. Сейчас сыграть в игровые автоматы может каждый пользователь интернета. Для этого достаточно выбрать сайт онлайн-казино с хорошей репутацией и пройти регистрацию. Однако лучше пользоваться легализированными сайтами, которые не только предоставляют максимально честные услуги, но и заботятся о безопасности своих клиентов.
Иркутян приглашают на новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале»14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 декабря в кинотеатре «Звездный» с 12:00 до 20:00 пройдет традиционная новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале».
Лучших резчиков по дереву определят в Иркутске14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве» подведут в Иркутске 15 декабря.
Медицинский центр в Германии13.12.2019
2019-12-13-09-28-00
Германия, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более четверти миллиона иностранных пациентов принимают немецкие клиники каждый год. Медицинский туризм в Германии хорошо развит, крупнейшие клиники страны готовы принять любого человека, даже если он является гражданином другого государства. Немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Именно по этой причине Германия остается настолько популярным направлением для медицинского туризма.
Усть-Илимские единоросы встретились с организацией «Солдатские матери Прибайкалья»13.12.2019
Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Усть-Илимской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель городской думы Усть-Илимска, член фракции «Единая Россия» Арсений Чихирьков. Встреча состоялась 12 декабря, сообщает пресс-служба партии.
Иркутский зоопарк продает двух каймановых черепах13.12.2019
2019-12-13-08-51-14
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк, ранее существовавший под названием «Иркутская зоогалерея», объявил о продаже двух каймановых черепах. Это связано с необходимостью оплатить счета за электроэнергию.
Общественный совет «Единой России» поддержал законодательную инициативу Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании общественного совета ИРО ВПП «Единая Россия» по партийному проекту «Здоровое будущее» участники единогласно поддержали законодательную инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса.
Ботинки-челси и высокие сапоги: Тенденции обувной моды этой зимы13.12.2019
Российская Федерация, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Столбик термометра упал в минус, и россияне достали теплую обувь. Разумеется, главной характеристикой зимней обуви является то, насколько она теплая, а для нас, сибиряков, это особенно актуально. Только вот желательно еще и за модными тенденциями поспевать. К примеру, популярные еще недавно угги нынче утратили свою актуальность, не то что боитинки-челси с множеством пряжек... Модные эксперты рассказали о главных трендах этой зимы.
Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили новогодние подарки от компании En+ Group13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Компания доставила сотрудникам «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) 1060 новогодних продуктовых наборов.
На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя, а также сформированы рабочие комиссии. Решением представителей Общественной палаты на должности заместителей назначены Виктор Кузеванов, Станислав Гольдфарб, Андрей Хоменко, Гайдар Гайдаров и Диана Салацкая.
Дети-сироты получили вязаные вещи в подарок от пенсионерок-рукодельниц из Иркутска13.12.2019
2019-12-13-02-36-00
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась акция «Нити добра», которую совместно с советом ветеранов Свердловского округа Иркутска проводит Благотворительный фонд имени Юрия Тена. Варежки, шапки, носки, шерстяные жилеты и другие теплые вещи подарили пенсионеры воспитанникам детских домов города.
Медики: почему перед новогодней ночью нужно поесть и проветрить дом13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как с наименьшими потерями для здоровья повеселиться на Новый год и подготовить свой организм к грядущему пиру.
Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней, но хватило бы и трех13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Между тем, большинство россиян считают оптимальным трехдневный отдых, пишет «Афанасий бизнес».
Более 50 населенных пунктов Приангарья, пострадавших от паводков, объехали дополнительные мобильные группы 12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В шести муниципальных районах Иркутской области, пострадавших от паводка, сейчас работают дополнительные мобильные группы, созданные по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Росреестр: три деревни в Иркутской области на вывесках были поименованы с ошибкой12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области выявило нарушения при написании трех названий географических объектов региона. Речь идет об ангарской деревне Шароны и деревнях Малая Еланка и Худякова Иркутского района.
В Великобритании уменьшилось количество проблем с казино12.12.2019
Великобритания, Интернет, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий онлайн-казино стали более доступны. Теперь каждый пользователь интернета может выйти на официальный сайт понравившегося ресурса и выбрать нужные игровые автоматы. Такой способ развлечься позволяет отдохнуть от трудовых будней и даже немного подзаработать денег. Вместе с этим, в азартные игры стали играть и подростки. Национальная служба здравоохранения провела ряд исследований согласно которому в 2018 году 53% подростков от 16 лет в Великобритании пробовали играть в казино. Однако проблем с гемблингом в стране стало значительно меньше. В этом году этот показатель уменьшился до 39%.
Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Конституции12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем Конституции.
Новый год – новая мода: эксперты о том, что надеть иркутянам в праздничную ночь и что носить в 2020 году12.12.2019
-2020-
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии самого яркого и волшебного праздника года многие жительницы Приангарья задаются вопросом: в чем встретить Новый год и что будет модно в будущем сезоне? Что нужно обязательно купить, а от чего стоит категорически избавиться? Какими украшениями дополнить образ. Телеинформ задал эти вопросы модным экспертам.
Кирпич – актуальный материал строительной сферы 11.12.2019
2019-12-11-11-14-29
Российская Федерация, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из самых применяемых в строительстве материалов – кирпич. Это обусловлено его характеристиками. Строения, выполненные из кирпича, могут простоять несколько десятилетий. Пострадать со временем может лишь внешний вид, но кладка останется прежней. Кирпичные стены не требуют обязательной облицовки. Еще из плюсов этого материала – прочность, долговечность и устойчивость к воспламенениям.
В Иркутской области пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции12.12.2019
2019-12-11-10-26-08
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности пиротехнической продукции, пресечения несанкционированной торговли.
Иркутское отделение ПФР 12 декабря проведет прием населения12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение ПФР по Иркутской области 12 декабря с 12:00 до 20:00 в рамках проведения Общероссийского дня приема граждан ответит на все вопросы жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Сергей Сокол встретился с представителями общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»11.12.2019
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Именно сегодня встреча состоялась не случайно: 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская кампания. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Приангарье 12 декабря11.12.2019
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 12 декабря местами в северо-западных, западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, снег, метели.
В центре Иркутска открылась благотворительная столовая и медкабинет для бездомных11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сурикова около перинатального центра 2 декабря открылось новое помещение благотворительной столовой для бездомных. Там имеются обеденный зал, рассчитанный на тридцать человек, большая кухня, санузел и душ, комната отдыха для немощных и медицинский кабинет.
Молчановка станет модельной территорией для развития экокультуры в Иркутске11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Модельной территорией по развитию экологической культуры в Иркутской области и участником конкурса на получение знака экологической культуры станет областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского в Иркутске. Об этом сообщает фонд «Подари планете жизнь».
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске