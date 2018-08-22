В Иркутске 23 августа начал работу конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале»

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поприветствовал участников 10-го Международного конгресса «Звезды детской хирургии на Байкале», который открылся 23 августа в Иркутске.

Участники конгресса – хирурги из разных городов России и зарубежья. В их числе – президент Ассоциации детских хирургов России Александр Разумовский, профессор кафедры детской хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета Ольга Мокрушина, главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин, главный детский хирург Красноярского края Давид Чубко и еще ряд имен, названных организаторами «звездами конгресса». Статусом «Легенда этого лета» организаторы наделили хирурга из США, профессора Алана Флэйка, возглавляющего исследовательскую лабораторию, занимающуюся изучением стволовых клеток и генной терапией.

Как сообщает пресс-служба ЗС, среди организаторов конгресса – руководитель Центра хирургии новорожденных, профессор кафедры детской хирургии Иркутского государственного медицинского университета Юрий Козлов и главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания региона Владимир Новожилов.

Выступая перед собравшимися, Сергей Брилка подчеркнул, что профессия детского хирурга заслуживает уважения и восхищения.

– Те, кто столкнулся с болезнью ребенка, знают, что такое ваши золотые руки! Конгресс на протяжении десяти лет выполняет уникальную гуманитарную и общечеловеческую миссию – объединяет специалистов детской хирургии самого высокого уровня для заинтересованного разговора, обмена опытом, научными и профессиональными наработками. Особо подчеркну значимость именно общения «вживую», важность установления профессиональных контактов, в том числе, для развития детской хирургии в Приангарье. Уверен, что конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» даст новый импульс научным исследованиям в области минимально инвазивной хирургии, позволит объединить усилия специалистов в решении актуальных проблем, направленных на сохранение жизни и здоровья наших детей, – сказал Сергей Брилка.

Также председатель Законодательного собрания отметил, что в Иркутской области ведется подготовка к реализации глобального проекта – строительства многофункционального детского медицинского центра нового поколения. По мнению Владимира Новожилова, значимость этого центра трудно переоценить.

– Этот центр нужен региону как воздух. Нужны принципиально иные условия для оказания помощи детям. Это должен быть центр, изначально построенный именно как медицинское учреждение, где будут использованы все современные технологии и даже технологии завтрашнего дня, – сказал Владимир Новожилов.

Конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» продлится два дня, в течение которых прозвучат более тридцати докладов, касающихся новшеств в фетальной и неонатальной хирургии.