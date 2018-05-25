|Общество
|26.05.2018
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В Иркутске 26 мая проведут праздничное построение автомобилей в честь 357-летия города
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Иркутск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск 26 мая на сквере Дрифта состоится праздничное построение автомобилей в честь 357-летия города. Об этом сообщают организаторы.
Автомобилисты выстроятся в фигуру и тем самым поздравят жителей Иркутска с праздником. Заявлено более 250 участников.
– Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии, независимо, есть у вас автомобиль или нет, – говорят организаторы.
В время флэщмоба будет вестись съёмка с воздуха и наземная.
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