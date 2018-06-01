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02.06.2018

В Иркутске 3 июня состоится праздник для «особенных» детей

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 3 июня в 11:00 часов  в сквере имени Кирова пройдет интеграционный праздник «День защиты детей». Организаторами мероприятия выступает Иркутская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг» при поддержке администрации областного центра.

В программе мероприятия запланированы  выступления творческих коллективов, мастер- классы, рисунки на асфальте, веселые игры и мыльные пузыри.

Праздник «День защиты детей» проводится «Солнечным кругом» седьмой раз, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Мероприятие обещает стать ярким и заметным событием. Важно, что в этот день «особые» дети будут принимать непосредственное участие в празднике.

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