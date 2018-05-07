В Иркутске 7 мая проведут генеральную репетицию парада в честь Дня Победы

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Приготовления к празднованию Дня Победы завершаются в Иркутске. На площади Сперанского 7 мая состоится генеральная репетиция торжественного прохождения подразделений министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Генеральная репетиция будет проходить с 17.00 до 22.00. Посмотреть на неё могут все желающие.

Парад 9 мая начнётся в 11:00 на площади Сперанского. В нём примут участие 17 расчётов от 13 организаций. Это более тысячи человек. Среди них представители двух войсковых частей, ГУ МВД по Иркутской области, службы исполнения наказаний, таможенной службы, службы судебных приставов, Восточно-Сибирского института МВД, казачьего войска, Иркутского и Усольского кадетских корпусов.

Впервые участие в прохождении примут курсанты военной кафедры ИрНИТУ, которая была создана менее года назад, говорят в правительстве Иркутской области.