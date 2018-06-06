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07.06.2018

В Иркутске 8 июня определят «Почётные семьи 2018 года»

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Финал городского конкурса «Почётная семья 2018 года» пройдёт в иркутском городском театре народной драмы 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За победу будут бороться  12 семей, которые стали победителями окружных этапов конкурса.  В финале им необходимо будет пройти три испытания: «Домашнее задание», «Визитная карточка» и «Минута славы».

Победителей выберет компетентное жюри во главе с заместителем мэра-председателем комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяной Эдельман в номинациях «Молодая семья»,  «Многодетная семья» и  «Приемная семья».

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