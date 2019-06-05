В Иркутске 8 июня состоится инклюзивное шествие-перформанс

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня в 20.00 на острове Юность состоится шествие-перформанс «Синий лес», в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участники мероприятия пройдут по определённому маршруту, держа в руках арт-объекты, предварительно изготовленные на инклюзивных занятиях.

Мастерские по созданию арт-объектов проходят с 4 по 7 июня с 11.00 до 18.00 по адресу: улица Подгорная, 28. В них могут принять участие все желающие. Поделки будут создавать из веток, брусьев, ткани, лент, любых других предметов. Главное условие: все произведения должны быть синего или голубого цвета. Автор идеи проекта «Синий лес» – Елена Дроздова – педагог-художник мастерской «Окоём» (Москва).

Участие в проекте бесплатное. Подробную информацию о проекте и «Студии О!» можно посмотреть в социальных сетях .