В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В тренировке приняли участие более 150 человек: МКУ «Безопасный город», ФГКУ «2 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Иркутской области, работники МУП «Иркутскавтодор», бойцы городского казачьего общества «Станица «Радонежская», молодежный отряд «Батарейской казачьей пожарной команды», представители садоводств, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности администрации Иркутска.

– Ситуация с торфяными пожарами вблизи садоводств у нас на особом контроле. На данный момент на территории Иркутска на торфяных полях и в лесных массивах пожары отсутствуют. Но каждому из нас важно помнить о мерах предосторожности и своевременно реагировать в случае возникновения происшествий, – отметил перед началом тренировки мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Мы второй год проводим такую масштабную тренировку с участием задействованных в тушении пожаров структур. Это необходимо для отработки слаженности всех подразделений. Полученные в ходе таких тренировок навыки позволяют более оперативно справляться с реальными возгораниями.

В ходе тренировки участникам необходимо было после обнаружения пала на торфяном поле предотвратить переход огня на территорию садоводства, отработать методику тушения торфяного пожара с задействованием инженерной техники, после чего провести окончательное обследование мест возгорания с использованием квадрокоптера, квадроцикла, тепловизора.

В Иркутске в постоянном режиме ведется профилактика природных пожаров, утвержден состав межведомственной оперативной группы. Сигналы о возгораниях и других происшествиях, поступающие от жителей, оперативно отрабатывает Единая диспетчерская служба.

С прошлого года автомобили МУП «Иркутскавтодор» оснащены необходимым оборудованием и участвуют в ликвидации очагов возгорания.

В рамках особого противопожарного режима ежедневно проводится патрулирование территории города, особое внимание уделяется частному сектору, садоводствам, лесным массивам. С 10 апреля более 100 волонтеров помогают пожарным и сотрудникам МКУ «Безопасный город» работать с населением, информируя жителей о правилах пожарной безопасности и требованиях противопожарного режима.