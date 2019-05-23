ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
24.05.2019

В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В тренировке приняли участие более 150 человек: МКУ «Безопасный город», ФГКУ «2 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Иркутской области, работники МУП «Иркутскавтодор», бойцы городского казачьего общества «Станица «Радонежская», молодежный отряд «Батарейской казачьей пожарной команды», представители садоводств, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности администрации Иркутска.

– Ситуация с торфяными пожарами вблизи садоводств у нас на особом контроле. На данный момент на территории Иркутска на торфяных полях и в лесных массивах пожары отсутствуют. Но каждому из нас важно помнить о мерах предосторожности и своевременно реагировать в случае возникновения происшествий, – отметил перед началом тренировки мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Мы второй год проводим такую масштабную тренировку с участием задействованных в тушении пожаров структур. Это необходимо для отработки слаженности всех подразделений. Полученные в ходе таких тренировок навыки позволяют более оперативно справляться с реальными возгораниями.

В ходе тренировки участникам необходимо было после обнаружения пала на торфяном поле предотвратить переход огня на территорию садоводства, отработать методику тушения торфяного пожара с задействованием инженерной техники, после чего провести окончательное обследование мест возгорания с использованием квадрокоптера, квадроцикла, тепловизора.

В Иркутске в постоянном режиме ведется профилактика природных пожаров, утвержден состав межведомственной оперативной группы. Сигналы о возгораниях и других происшествиях, поступающие от жителей, оперативно отрабатывает Единая диспетчерская служба.

С прошлого года автомобили МУП «Иркутскавтодор» оснащены необходимым оборудованием и участвуют в ликвидации очагов возгорания.

В рамках особого противопожарного режима ежедневно проводится патрулирование территории города, особое внимание уделяется частному сектору, садоводствам, лесным массивам. С 10 апреля более 100 волонтеров помогают пожарным и сотрудникам МКУ «Безопасный город» работать с населением, информируя жителей о правилах пожарной безопасности и требованиях противопожарного режима.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.
Более 30 студентов Иркутского авиационного техникума приняли участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Центром СПИД 22 мая для студентов Иркутского авиационного техникума организована и проведена акция по профилактике ВИЧ-инфекции.
Около двух тысяч человек планируют привлечь в студотряды Иркутской области24.05.2019
2019-05-24-04-57-20
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в студенческие отряды Иркутской области планируется привлечь около двух тысяч человек. В прошлом году их было чуть больше 1,8 тысяч. Об этом 24 мая на пресс-конференции сообщил командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи Руслан Манатов.
Виды и особенности ипотеки в 2019 году 23.05.2019
-----2019--
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ипотека — вид залогового кредитования, когда приобретаемую недвижимость закладывают банку до исполнения обязательств по ипотечному договору. Если заемщик перестает платить, он теряет право собственности, которое передают кредитному органу. Затем недвижимость уходит с молотка. Однако прекращение внесения платежей по ипотеке — часто результат незнания особенностей этого вида кредита. Поэтому мы разберем все тонкости ипотечного кредита, а рассчитать ипотеку вы сможете на удобном калькуляторе: чтобы точно знать — вплоть до копейки — сколько вы должны банку и когда обязаны погасить ипотеку без кредитной кабалы.
Нужно ли бизнесу внедрение 1C? 23.05.2019
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Без компьютерных технологий на современных предприятиях обойтись просто невозможно. Всё-таки в бизнесе XXI века необходимо учитывать такое огромное количество разнообразных деталей и особенностей, что уместить всё на бумаге было бы очень и очень непросто, зато компьютерные программы могут справиться с такими задачами на ура. На современных предприятиях решением многих рабочих проблем и отличной возможностью для автоматизации рабочих процессов становится внедрение 1C. Но что же это такое на самом деле?
Самые холодные слоты казино Чемпион23.05.2019
2019-05-23-19-15-04
Интернет, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сетевых казино можно найти немало разнообразных азартных развлечений. Где-то есть довольно популярные у нас 3D-рулетки, в других заведениях встречается покер и блэкджек, в третьих можно поиграть в турнирах с самыми настоящими игроками. Но самым популярным и известным развлечением сетевых казино всё-таки остаются игровые автоматы. Казино Чемпион исключением не стало, так что давайте посмотрим на разнообразие игровых аппаратов этого заведения.
За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование.
День города иркутяне будут отмечать три дня23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне будут три дня праздновать День города. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника.
На юге Иркутской области на 23 мая передали штормовое предупреждение23.05.2019
-23-
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области 23 мая с 13.00 до 16.00 районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Читай и выбирай: небольшой совет по подбору компьютерной техники22.05.2019
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В современном мире не выжить без подходящей компьютерной техники. Кто-то будет приобретать себе обычный ноутбук, кто-то возьмёт полноценный персональный компьютер вместе с множеством комплектующих, но для всех покупателей остаётся довольно серьёзный вопрос: а есть ли какие-то важные принципы, которые необходимо соблюдать при покупке компьютерной техники?
В Иркутской области упразднили выгоревшую Бубновку23.05.2019
Киренский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение об упразднении выгоревшего киренского посёлка Бубновка приняли депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 22 мая.
Иркутян приглашают на выставку «Мир ледникового периода» 23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая начинает работу выставка «Мир ледникового периода».
Родственникам разрешили посещать больных в реанимации23.05.2019
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации.
Сохранить нужные данные и корректно завершить работу ПК помогут источники бесперебойного питания22.05.2019
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - При возникновении перебоев в электрической сети персональный компьютер может прекратить свою работу. Но на помощь в таких ситуациях приходят источники бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства могут продлить работу ПК. Нужные файлы и внесенные данные при выигранном времени удастся сохранить и затем корректно завершить работу компьютера.
Азартная индустрия: Краснодар лидирует по спортставкам, "Адмирал Х" предлагает, заработки игорных магнатов22.05.2019
------q-q----
Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае текущего года агентством ZOOM MARKET был проведен федеральный соцопрос. Согласно данному исследованию, свыше 18% соотечественников уже делали спортивные ставки. Они осуществляли это через интернет или прямо в букмекерских конторах - 78% и 22% соответственно. По количеству спортставок лидирующую позицию среди российских городов занял Краснодар. За ним идут Москва и Ростов-на-Дону. 9% респондентов, которых привлекает беттинг, делают спортставки постоянно.
В Иркутске на детском фестивале всех угостят десятиметровым пирогом22.05.2019
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль детского творчества «Мы вместе» пройдет 23 мая в иркутском парке «Комсомольский».
МЧС: в Иркутской области возможно задымление населенных пунктов22.05.2019
2019-05-22-04-51-27
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за смены направления ветра возможно задымление некоторых населенных пунктов.
Всех школьников с ОВЗ в Иркутской области обеспечат двухразовым бесплатным питанием22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о двухразовом бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.
Прокуратура Усть-Кута семерых бывших зеков принудительно отправила на обследование22.05.2019
2019-05-22-04-30-03
Усть-Кут, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Усть-Кута добилась того, чтобы семерых бывших заключенных в судебном порядке отправили на обследование.
Дуэт арфы и флейты, мастер-классы по икебане и экскурсии – Ботсад ИГУ зовёт на праздник сакуры22.05.2019
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян на праздник сакуры. Его проведут 25 мая, сообщает пресс-служба Ботсада.
В России упростили порядок получения инвалидности22.05.2019
Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, упрощающее порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Для подтверждения инвалидности гражданин должен был пройти медико-социальную экспертизу, сообщают argumenti.ru.
Волонтёры «Большой Байкальской Тропы» рассказали школьникам об экопрофессиях21.05.2019
2019-05-21-09-59-23
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group рассказали школьникам села Большое Голоустное об экопрофессиях на специальном уроке. Интерактивное занятие, посвященное работе сотрудников охраняемых природных территорий, прошло уже в третий раз.
Школы Иркутской области начали проверять на пожарную безопасность21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начались проверки образовательных учреждений в преддверии последних звонков, выпускных вечеров, а также в преддверии открытия лагерей с дневным пребыванием детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске с 1 июня волонтёры, полиция и мэрия начнут патрулировать городские водоёмы21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года в Иркутске приступят к патрулированию водных объектов. Ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах города будут осуществляться силами сотрудников администрации, полиции, МКУ «Безопасный город» и волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию. Процедура настолько обыденна, что за неделю через руки докторов Иркутского научного центра хирургии и травматологии проходит около 50 человек. Об этом рассказал завотделением травматологии Центра, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Вячеслав Васильев.
Более 300 участников ожидают на фестивале «Открытая вода»-2019 в Иркутске21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке парка-набережной «Солнечная дорога» возле ледокола «Ангара» 25 мая пройдет фестиваль «Открытая вода»-2019. Как ожидается, мероприятие посетят более 5000 гостей, а участие в турнирах и конкурсах примут около 300 человек, сообщают организаторы.
С 2020 года детей-инвалидов в муниципальных школах Приангарья дважды в день будут кормить бесплатно21.05.2019
-2020-
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать в муниципальных школах Иркутской области бесплатное двухразовое питание. Из областного бюджета на это выделят более 152 млн рублей. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Эксперты: россияне стали реже ездить в Молдову, Литву и Люксембург21.05.2019
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты подсчитали, в какие страны Европы россияне стали ездить реже. Для этого они сравнили купленные авиабилеты за первые четыре месяца этого года и за аналогичный период прошлого, сообщают argumenti.ru.
«Последние звонки» в Иркутске 23 мая проведут без алкоголя20.05.2019
2019-05-20-09-11-51
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 до 24:00 23 мая будет ограничена розничная продажа алкоголя – в школах города в этот день пройдут «Последние звонки». Соответствующее распоряжение подписано в администрации областного центра.
В Иркутске в 2020 году планируют открыть частный военно-патриотический парк20.05.2019
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Патриотическим проектам нужна помощь и поддержка власти и бизнеса. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол после посещения военно-патриотического парка «Патриот», строительство которого ведется в Иркутске силами некоммерческой организации ветеранов вооруженных сил и правоохранительных структур.
Реготделение Российского детского фонда в Приангарье отметило 30-летие20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленные палаты как консолидирующая сила предпринимательства активно работают, чтобы повернуть бизнес лицом к социальным проблемам, при этом показывая собственный пример благотворительности. Такое заявление сделал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию регионального отделения Российского детского фонда.
В Приангарье с начала клещевого сезона инфекции заподозрили у пятерых человек20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона клещевой активности в Иркутской области зарегистрировано 2629 случаев обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 654 среди детей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. С подозрением на клещевой энцефалит и риккетсиоз госпитализированы по одному человеку, на боррелиоз – трое.
В западных районах Иркутской области 21 мая ожидают грозы и сильный ветер20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных районах Иркутской области местами 21 мая во второй половине дня ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с, дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Через иркутский аэропорт за неделю проследовали рысь, две куропатки и более 300 декоративных птиц20.05.2019
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За неделю 13-19 мая через пункт пропуска иркутского аэропорта госинспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии при внутрироссийских перевозках досмотрели 752 кг рыбы и морепродуктов, а также трех собак, 35,3 тысячи суточных цыплят, утят и индюшат, 630 аквариумных рыбок, 300 декоративных птиц и одну рысь.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске