В Иркутске этим летом будут работать 77 лагерей дневного пребывания

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 по 23 июня будет работать 77 лагерей дневного пребывания детей.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

Впервые «летние площадки» откроются на безе пяти учреждений дополнительного образования детей – в домах детского творчества №№ 2 и 5, во дворце спорта «Юность», «Дворце творчества Иркутска» и в Центре детского технического творчества. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Иркутска Александр Костин.

В каждом лагере дневного пребывания предусмотрена культурная и спортивная программы. Александр Костин подчеркнул, что родительская плата за путевку не должна превышать три тысячи рублей (не более 1,6 тысячи рублей – расходы на культурно-массовые мероприятия и 1 тысяча 365 рублей – расходы на оказание услуг, связанных с содержанием ребенка в лагере дневного пребывания).

В июне начнут работать детские оздоровительные лагеря, подведомственные департаменту образования: «Байкал» центра образования № 47 и «Эколог» Дворца творчества города Иркутска. В летний период они примут более 700 детей и подростков.

Еще одна форма летней занятости – это трудоустройство подростков. Мероприятия по временному трудоустройству запланированы с марта по сентябрь этого года на базе 74 образовательных учреждений города Иркутска. Летом будет работать 1047 подростков, достигших 14-летнего возраста по специальности «подсобный рабочий». Максимальная заработная плата составит 5,2 тысячи с учетом материальной поддержки от ЦЗН Иркутска. Кроме этого, продолжится работа экологических отрядов мэра «Молодежь за чистый город».

Также в период летних каникул будет организована работа 53 спортивных площадок при школах города. За каждой закреплен инструктор. Работа площадок традиционно будет идти как в дневное, так и в вечернее время. Расписание работы спортивной площадки будет размещено в фойе школы, а также на сайтах образовательных учреждений.

В целом, на проведение летней кампании из городского бюджета будет выделено более 27 млн рублей. Планируется, что летом организованно отдохнут более 30 тысяч детей и подростков.