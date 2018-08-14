В Иркутске хозяйка кошки редкой породы не смогла ее вернуть с передержки даже через суд

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд отказал иркутянке, пытавшейся вернуть свою кошку, отданную на передержку.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска, женщина обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов. Она сообщила, что является бывшим собственником животного – кошки породы турецкая ангора, стоимостью 100 тысяч рублей.

Она была ее владелицей долгое время, заботилась о животном, создавая все необходимые условия, тратила деньги на дорогостоящее лечение, профилактику заболеваний, операции. В августе 2016 года возникла необходимость пристроить кошку на временное содержание – передержку, и по рекомендации знакомого ветеринара кошатница связалась с ответчиком и договорилась о передаче кошки, длительности ее содержания и оплате за содержание. В ее знакомые передали ответчику кошку и деньги, однако этот факт документально оформлен не был. По прошествии оговоренного времени ответчик кошку ей не вернула, что послужило поводом для обращения хозяйки кошки в правоохранительные органы, а затем в суд.

В подтверждение того, что истица является хозяйкой кошки, ею представлены сведения из ветеринарной поликлиники в отношении животного.

Между тем, право собственности, как и любое вещное право, существует лишь в отношении индивидуально-определенного имущества.

Разрешая спор по существу, суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено доказательств принадлежности ей кошки на праве собственности, также не представлено доказательств нахождения принадлежащего истцу имущества у ответчика. Кроме того, женщина не указала учетные знаки принадлежащей ей кошки (татуировки, чип), не представила документы, свидетельствующие о паспортизации кошки, ее чипировании. Отсутствие всех этих данных не позволяет идентифицировать кошку, определить ее индивидуальные родовые признаки, свидетельствующие о принадлежности конкретной кошки истцу, и доказать ее нахождение у ответчика.

В результате суд отказал в удовлетворении иска владелице кошки.