В Иркутске дайвер сдал в полицию коробку патронов, найденных на дне Ангары

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудник одного из дайвинг-клубов Иркутска сдал в полицию коробку боевых патронов к автомату Калашникова, которую нашел на дне реки Ангара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 31-летний мужчина нырял в районе Иркутного моста. Именно там на глубине около трех метров он и обнаружил металлическую коробку с боеприпасами.

В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Полиция напоминает, что за добровольную сдачу оружия предоставляются денежные выплаты в размере от 1 до 8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.

Прием оружия за денежное вознаграждение осуществляется во всех отделах полиции и подразделениях Росгвардии. Так, за газовый пистолет выплата может составить до 2500 рублей, за гладкоствольное оружие – до 5000, за нарезное – до 8000 рублей. Стоимость боеприпасов от 10 до 20 рублей, в зависимости от калибра.

По данным полиции, за последние три года жителям Приангарья выплатили более 3,5 млн рублей за добровольную сдачу оружия и патронов.