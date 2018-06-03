В Иркутске День города отпраздновали 140 тысяч человек

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничные мероприятия в День города посетили около 140 тысяч иркутян. Самыми массовыми из них стали традиционное костюмированное шествие, концерт на главной площади с участием народного артиста РФ, известного джазмена Игоря Бутмана и популярного современного исполнителя Тимати, а также праздничный салют на Нижней Набережной, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время концерта на главной площади мэр Дмитрий Бердников поздравил иркутян с праздником. Он поблагодарил горожан за поддержку и активное участие в жизни областного центра.

В День города прошли традиционные соревнования районов. Правобережный, Ленинский, Свердловский и Октябрьский округа состязались между собой в четырех номинациях: «Творчество», «Спорт», «Добровольчество» и «Детство». Глава города Дмитрий Бердников на главной сцене огласил результаты соревнований и наградил победителей. Первое место занял Свердловский округ (номинация «Творчество»), на втором месте – Ленинский (номинация «Спорт»), на третьем – Правобережный округ («Добровольчество»). Октябрьскому округу присвоена номинация «Детство».

Завершился День города праздничным фейерверком на Нижней Набережной. Он длился восемь минут, за которые в небо под музыкальное сопровождение было запущено более тысячи залпов.

Для просмотра праздничного шествия и концерта для людей с ограниченными возможностями здоровья были организованы специальные места, необходимую помощь оказывали волонтеры.

Коммунальные службы города 2 июня работали в усиленном режиме. Всего на работах было задействовано более двухсот человек и около ста единиц специализированной техники. С улиц было вывезено около 3 тысяч тонн мусора.

По предварительным данным, правонарушений на основных мероприятиях Дня города зарегистрировано не было.

3 июня в рамках празднования Дня города в сквере имени Кирова прошел «Литературный квартал», на острове Юность – шестой фестиваль Байкальского Союза Боевых Искусств «Ярмарка единоборств», на площади у Александра Третьего – праздничный танцевальный вечер для старшего поколения «Вальс над Ангарой».