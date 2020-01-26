В Иркутске День студента отметили на катке острова Конный

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около двух тысяч человек приняли участие в праздновании Дня студента в Иркутске. На острове Конный для них организовали массовое катание, выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков, а также праздничный салют и дискотека на коньках. Об этом сообщает пресс-служб мэрии.

Кроме того, в этот день состоялась встреча студентов иркутских вузов с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым «Диалог на равных». Молодые люди задали интересующие вопросы, озвучили свои предложения по развитию города и региона.

Игорь Кобзев поддержал идею студентов по реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» и созданию «Дома молодёжи». Он предложил сделать это место открытой площадкой для встреч подобного формата, а также для проведения Совета ректоров вузов. Дмитрий Бердников отметил, что концепцию пространства разработали студенты из клуба молодых архитекторов. Она включает в себя многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов. В вопросе создания «Дома молодежи» необходима поддержка правительства, сказал градоначальник.

В ходе встречи также обсудили вопросы социальной поддержки студентов, строительство новых спортивных объектов.

– Мне, как мэру этого города, хотелось бы, чтобы ваше будущее было тесно связано с Иркутском. Чтобы именно здесь вы оставались жить и работать, создавали свои семьи. Чтобы ваши личные и профессиональные планы совпадали с векторами развития областного центра. Мы живем с вами в сложное, но интересное время. И важно, чтобы вы – настоящее и будущее этого города – могли достойно отвечать всем современным вызовам, – отметил глава города.