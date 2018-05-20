В Иркутске дважды за 21 мая прошёл град

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 мая дважды за день прошёл град. Как сообщили Телеинформу очевидцы, осадки выпадали в разное время в разных местах в городе.

Отметим, синоптики передавали ухудшение погоды ещё на 19-20 мая. В итоге 20 мая на севере Иркутской области, в Братске выпал снег, в Иркутске шёл мокрый снег. Также дул сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Неустойчивая ветреная погода сохранилась и 21 мая. Как пояснили в Гидрометцентре РФ, зима в Сибирь вернулась из-за мощного арктического вторжения.

Тьма спустилась на ненавидимый прокуратором город! Град и казни египетские! #иркутск #чтоявижу #смотрюизокна #instavideo Публикация от Мария Маякова (@russian_crazy) 21 Май 2018 в 2:17 PDT

ГУ МЧС по Иркутской области уже передало штормовое предупреждение и на 22 мая. По данным спасателей, по области местами ожидается северо-западный, юго-западный ветер 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.