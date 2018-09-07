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07.09.2018

В Иркутске городской молодежный центр открывает новый сезон

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с началом учебного года городской молодежный центр в Иркутске открывает новый сезон. Об этом сообщили в отделе по молодежной политике администрации Иркутска.

Осенняя программа будет не менее насыщенной, чем летняя. Каждую неделю в центре будут проходить десятки мероприятий. Так, в сентябре жителей и гостей города приглашают на открытые показы киножурналов всемирного фестиваля уличного кино. Продолжатся занятия по вокалу, образовательные лекции, тренинги и танцевальные мастер-классы.

Каждый молодой человек может прийти в центр, провести своё мероприятие, встретиться с друзьями для обсуждения новых идей, получить помощь в организации и подготовке проектов. Для ребят открыты танцевальный зал, музыкальная студия, волонтёрский центр, кинозал, конференц-зал и проектный офис. Кабинеты предоставляются на безвозмездной основе, кроме того, для комфортной работы есть Wi-fi и горячий чай. Молодёжный центр работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, бронирование кабинетов осуществляется в группе в ВК - https://vk.com/vcentre38. Подробности по телефону (3952) 43-63-66

Напомним, что иркутский городской молодежный центр был открыт по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова в марте 2017 года.

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